Balıkçılar Kardak Kayalıklarında Avlanmaktan Korkuyor

Kardak Kayalıklarında yaşanan olayların ardından Bodrumlu balıkçılar kayalıkların etrafında balık avlamaktan korktuklarını söyledi.

Kardak Kayalıklarında yaşanan olayların ardından Bodrumlu balıkçılar kayalıkların etrafında balık avlamaktan korktuklarını söyledi.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde balıkçılar her sabah avlanmaya çıktıkları Kardak Kayalıklarına 300 metreden daha fazla yaklaşamıyor. Bazı balıkçıklar o bölgede avlanmaktan korktuklarını söylerken bazıları ise bölgede sıkıntı olmadığını açıkladı. Çoğunlukla Çatal Ada ve Çavuş Adası etrafında avlanan balıkçılar Kardak Kayalıklarına 300 metreden daha fazla yaklaşamadıklarını anlattı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak ziyaretinin ardından Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin 24 saat boyunca nöbet tuttuğu Kardak kayalıklarını çevresine yaklaşamadıklarını ancak kendilerini güvende hissettiklerini anlatan balıkçılar, Yunan askerlerinden korkmadıklarını açıkladı.

30 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Öztaş Kardak, "Fazla avlanmaya gidemiyoruz. Çupra balığı bitti. Kardak Kayalıklarına 300 metre kadar yaklaşabiliyoruz. Bir ara o kriz dönemi gidilememişti. Şimdilik bir problem yok. Karaya çıkmak yasak ama yaklaşabiliyoruz. Komutanımız geldikten sonra bir geliş gidiş oldu. O aralar bir sıkıntı oldu ama şimdi bir problemimiz yok. Karaya çıkma riskine girmek istemiyoruz. Herkez bizim diyor sonra sıkıntı oluyor" dedi.

Kardak kayalıklarının etrafında ağ atan Görkem Kayacan ise şöyle konuştu:

"Sabah saat 5.00'te limandan ayrılıyoruz. Çavuş Adası, Kardak Adası yakınlarında 75-80 metre su derinliği. Mercan, laos, Çupra ve bunun gibi balıklar var oralarda. 6.00 gibi ağ atmaya başlıyoruz. Sabah 8.00 gibi avları toplamaya başlıyoruz. Sabah 11.00 de işimiz bitiyor. Kardak kayalıklarına korkulu bir şekilde gidiyoruz. Tam yaklaşamıyoruz. Bizim için yasak bir bölge. Çupra var orada çoğunlukla o yüzden orayı tercih ediyoruz. Yunan sahil güvenliği bizi taciz edemiyor. Bizim sahil güvenlik ekipleri bizleri çok iyi koruyor. Son zamanlarda alınan güvenlik tedbirleri ise çok yoğun. Bizim sahil güvenlik ekipleri serbest bırakıyor. Avlanın diyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Yunanlılar korksun biz korkmayalım."

Öte yandan, Kardak kayalıklarının çevresinde son 2 gündür sessizlik hakim. Gerginliğin azalmasına rağmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri kayalıkların etrafında 24 saat boyunca nöbet tutmaya devam ediyor.