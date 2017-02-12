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Balıkçılarda ’Hamsi’ Kıtlığı

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Balıkçılarda ’Hamsi’ Kıtlığı
Kayseri'de balıkçılarda hamsi kıtlığı yaşanıyor. Vatandaşların en çok talep ettiği balık türlerinden olan hamsinin yokluğu, balıkçıların işlerini...

Kayseri'de balıkçılarda hamsi kıtlığı yaşanıyor. Vatandaşların en çok talep ettiği balık türlerinden olan hamsinin yokluğu, balıkçıların işlerini azalttı.

Kayseri'de 25 yıldır balıkçılık yapan Kutay Yılmaz, bu sene hamsi kıtlığının olduğunu söyledi. Vatandaşların en çok hamsiyi talep ettiğini kaydeden Yılmaz, "Bu sene palamut bol olduğundan dolayı hamsi nadir geliyor. Tezgahlarımıza doğru düzgün hamsi koyamıyoruz. Palamudun bol olduğu sene hamsinin en az olduğu dönem oluyor. Ben 25 senedir balıkçılık yapıyorum ama ilk defa 2,5 ay palamut geldiğini görüyorum. Tezgahlarımızda en çok sattığımız hamsi ve bize en çok para kazandıran hamsi olmadığından dolayı çok sıkıntılıyız. Hamsi hiç yok" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Bandırma tarafından sardalye geliyor ama orada deprem olduğundan dolayı balıklar tedirgin oldu ve oradan da çıkmıyor. Vatandaşlarımızın en çok talep ettiği balık hamsidir. Hamsi yok. Büyük balıklarda biraz pahalı olduğu için vatandaşlar tezgahlara yanaşmıyor. Kefal ve istavriti geçen sene 5-6 TL'ye satıyorduk. Bu sene 17-18 TL'ye çıktı" diye konuştu.

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