Balıkçıların Umudu 1 Eylül’e Kaldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde balık işletmeciliği yapan Erden Özpamuk, denizlerde balık azaldığından dolayı umutlarının yeni sezona kaldığını...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde balık işletmeciliği yapan Erden Özpamuk, denizlerde balık azaldığından dolayı umutlarının yeni sezona kaldığını kaydetti.

Balık işletmecileri denizlerde balıkların azalması ve fiyatların yükselmesiyle umutlarını 1 Eylül 2017 tarihine bıraktı.

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla başlayan ve bol geçen balık sezonu kıtlığa, akabinde fiyatların yükselmesiyle devam ediyor. Balıkçı işletmecisi Özpamuk, denizlerden balık çıkmadığını söyledi. Erden Özpamuk, "15-20 gündür denizlerimizde balık çeşitliliği azaldı. Bu durum fiyatlara da yansıdı. 2017 1 Eylül itibariyle bu yaşadığımız kıtlık bu seneki gibi böyle olmaz. Daha bol daha bereketli bir sezon olur. Tüm balık camiasının işleri balık olmamasından dolayı sıkıntı içerisinde geçmektedir. Balık sezonu 15 Nisan tarihinde sona eriyor" ifadelerini kullandı.

"Şu anda en çok hamsiye talep var"

Fiyatlar hakkında bilgi veren Özpamuk, "Hamsi 25 TL, istavrit 25 TL, mezgit 15 TL, sarıkanat 60 TL, barbun 50 TL, Karadeniz somon 25 TL, levrek-çupra 30 TL, uskumru 20 TL, ithal palamut tane 5 TL. Balık tüketmek sağlık açısından yararlı. Vatandaşlarımız 4 ay 15 gün av yasağı olacağından dolayı bol bol balık tüketsinler. Şu anda en çok hamsiye talep var" şeklinde konuştu.