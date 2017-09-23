TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri destekleme programı kapsamında hayata geçirilen Balıkesir Astronomi Şenliği başladı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri destekleme programı kapsamında hayata geçirilen Balıkesir Astronomi Şenliği başladı.

Yarış Ortaokulu'nda başlayan Balıkesir Astronomi Şenliği'ne Balıkesir Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi'nden akademisyenler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Astroailem ekibi uygulamalı eğitim verdi. Proje yürütücüsü Cemile Çakır yaptığı açılış konuşmasında, "4007 Bilim Şenlikleri kapsamında desteklenen projemiz, Yarış Ortaokulu yürütücülüğünde Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yarış Kabin A.Ş. katkılarıyla özveriyle yapılandırılmıştır. Projemizde 43 atölye lideri, 37 rehber ve 106 Astronomi gönüllüsünden görev aldı. Balıkesir Astronomi Şenliği, 7'den 70'e ailecek katılabileceğiniz konferanslar, teleskoplar ile güneş gözle, 10 adet teleskop ile gece konferanslar, teleskoplar ile güne gökyüzü gözlemi, uzay küresi ile uzayda yolculuk, astronomi temalı resim ve poster sergisi, uygulamalı 38 adet atölyede etkinliklerimiz yer alacak. Ayrıca, su roketi fırlatım gösterileri, model roket fırlatımları ve maket uçak yarışması gibi sürprizlerle dolu etkinliklerimizin de yer alacağı şenliğimizde bu akşam 21.30-24.00 saatleri arasında Balıkesir Avlu'da Gökyüzü gözlemi gerçekleştirilecektir. Birçok merak konusu olan gökcisimlerini inceleme fırsatını bulacağımız şenliğimizde, iki gün boyunca eğlenceli ve bilgi dolu dakikalar dilerim" dedi.

Daha sonra Yarış Ortaokulu Müdürü Fikret Semercioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun konuşmalarının ardından okulu yapan Nazmi Yarış, davetliler açılan stantları dolaşarak incelemelerde bulundu.