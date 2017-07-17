  • BIST 105.176
  • Altın 139,669
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 25 °C

Balıkesir Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor

» »
Balıkesir Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor
15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle gerçekleşen anma programları Balıkesir'de de devam etti.

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle gerçekleşen anma programları Balıkesir'de de devam etti. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar bugün de meydanları hınca hınç doldurdu.

Balıkesir'de vatandaşlar demokrasi nöbetine devam etti. 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle gerçekleşen demokrasi nöbeti ikinci gününe girerken, meydanlarda toplanan yüzlerce vatandaş dev ekranlarda o gece yaşananları yeniden seyretti. Balıkesirli tasavvuf sanatçısı Fatih Çelik'in seslendirdiği ilahi ve ezgilerle devam eden gecede, 7'sinden 7'ine yüzlerce vatandaş Türk Bayrakları ile nöbete devam ediyor.

Balıkesir Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor

Balıkesir Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor

Balıkesir Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor

Balıkesir Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramanmaraş’ta Demokrasi Nöbeti Sona Erdi17 Temmuz 2017 Pazartesi 00:18
  • Yozgat’ta Demokrasi Nöbeti17 Temmuz 2017 Pazartesi 00:03
  • Hakkari’de ‘Demokrasi’ Nöbeti16 Temmuz 2017 Pazar 23:53
  • Gaziantep’te Demokrasi Nöbeti16 Temmuz 2017 Pazar 23:43
  • Van’da Demokrasi’ Nöbeti16 Temmuz 2017 Pazar 23:33
  • Eskişehir Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor16 Temmuz 2017 Pazar 23:28
  • Akdağmadeni’de Vatandaşlar 15 Temmuz Nöbeti İçin Meydanlara İndi16 Temmuz 2017 Pazar 23:23
  • Bitlis’te ‘Demokrasi’ Nöbeti16 Temmuz 2017 Pazar 23:13
  • Manisa’da Mehter Eşliğinde Demokrasi Nöbeti16 Temmuz 2017 Pazar 22:53
  • Çerkezköy’de 15 Temmuz Ruhu Yaşatıldı16 Temmuz 2017 Pazar 21:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti