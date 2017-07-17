Balıkesir Demokrasi Nöbetine Devam Ediyor

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle gerçekleşen anma programları Balıkesir'de de devam etti.

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle gerçekleşen anma programları Balıkesir'de de devam etti. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar bugün de meydanları hınca hınç doldurdu.

Balıkesir'de vatandaşlar demokrasi nöbetine devam etti. 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle gerçekleşen demokrasi nöbeti ikinci gününe girerken, meydanlarda toplanan yüzlerce vatandaş dev ekranlarda o gece yaşananları yeniden seyretti. Balıkesirli tasavvuf sanatçısı Fatih Çelik'in seslendirdiği ilahi ve ezgilerle devam eden gecede, 7'sinden 7'ine yüzlerce vatandaş Türk Bayrakları ile nöbete devam ediyor.