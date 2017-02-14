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Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Devir Teslim

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Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Devir Teslim
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 23 Mayıs 2015 tarihinden itibaren vekil olarak yürüten ve 15 Temmuz sürecindeki mücadelesiyle dikkat çeken...

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 23 Mayıs 2015 tarihinden itibaren vekil olarak yürüten ve 15 Temmuz sürecindeki mücadelesiyle dikkat çeken Şahan Çöker, yerini Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Yakup Yıldız'a devretti.

Devir teslim töreninde Balıkesir'in yeni İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a çiçek takdim eden Şahan Çöker, "Görevimi genç, başarılarını bildiğim bir eğitimciye devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Balıkesir'in çocukları için hayırlı hizmetler yapacağına eminim. Gözüm arkada kalmayacak" dedi.

Çöker Daha sonra makamına geçen Müdür Yılmaz'a devam eden işler ve projeler hakkında küçük bir brifing sundu. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Şahan Çöker'e zarif karşılaması dolayısıyla teşekkür etti. Dün akşam İl Milli eğitim müdürü Yakup Yılmaz , İl milli eğitim yöneticileri ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla Şahan Çöker'e veda yemeği düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı gecede Balıkesir il milli eğitim müdürü Yakup Yılmaz, Şahan Çöker'e Anı plaketi sunarak " Şahan müdürümüz Balıkesir'de yaptığı hizmetlerle anılacak, onun bıraktığı yerden daha da ileriye götürmek için çaba göstereceğiz " dedi.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Devir Teslim

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Devir Teslim

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Devir Teslim

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