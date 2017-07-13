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Balıkesir Ticaret Borsası Faruk Kula:

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Balıkesir Ticaret Borsası Faruk Kula:
Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Darbeciler hiç bir şekilde...

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Darbeciler hiç bir şekilde Türkiye'yi yıpratamadı. Silahla yapamadıklarını ekonomide özellikle kur dalgalanması ile yapmak istediler fakat Türkiye bunu da göğüsledi" dedi.

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısı ile açıklamalarda bulundu. Kalkışmayı lanetlediklerini belirten Kula, "Asker üniformasına gizlenen teröristler düşmana doğrultması gereken silahı millete doğrulttu ama Türk Milleti tarihi bir destan yazarak tankların önünde bu kalkışmayı önledi" dedi.

Askeri darbe girişiminin sadece demokrasiye yönelik olmadığının da altını çizen Kula bölgesinde ekonomik güç olan, istikrarı yakalayan Türkiye'nin ekonomisinin de bu darbe ile çökertilmesinin amaçlandığını belirtti.

Kula açıklamasının devamında şunları söyledi; "15 Temmuz FETÖ kalkışması, asırlardır süren saldırı ve habis senaryoların en vahşi, en acımasız türüdür. Türk milleti işgali engellemiştir. Ederi bir dolar olan hainler verilen salalar ile, tankın önüne sere serpe yatan kahramanlar ile durdurulmuş, dağlanmış ve dağıtılmışlardır. Balıkesir tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi Kuva-yi Milliye ruhuyla o karanlık gecede sokaklara dökülmüş, karanlık geceyi aydınlatmış, demokrasisine ve devletine sahip çıkmıştır. Biz de Balıkesir Ticaret Borsası olarak bu bilinç ile ekonomimizde istihdama katkı vererek, daha çok üreterek, daha çok çalışarak 15 Temmuz'da ülkemizi işgal etmek isteyen güçlere cevabımızı vereceğiz. 15 Temmuz'da 249 vatan evladı şehit, 2 bin 193 vatan evladı gazi olmuştur. Hepsine şükran borçluyuz. 15 Temmuz'da destan yazan milletimizle övünüyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz"

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