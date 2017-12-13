Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Karesi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Karesi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Vali Yazıcı öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Okul ziyaretinde ilk olarak Vali Yazıcı, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay ve öğrencilerle birlikte kitap okuma saatine katıldılar. Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Vali Yazıcı, çocukluk yıllarından öğrencilik yıllarına; günlük hayatından valilik görevine kadar birçok konuda görüş ve düşüncelerini anlattı.

Balıkesir'de eğitime çok önem verdiğini ve üzerinde hassasiyetle durduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Okullarımızda eğitim-öğretim gören çocuklarımızı, gençlerimizi kendi çocuklarım gibi görüyorum. Okul ziyaretlerimde öğretmenlere ve okul yöneticilerine aynı şeyi söylüyorum. Onların da öğrencileri kendi çocukları gibi görmelerini istiyorum. O'na göre de onlara gereken eğitimi, öğretimi vermelerini istiyorum" dedi.

Öğrencilerin sorularına içtenlikle cevap veren Vali Yazıcı, mesleği hakkında sorulan bir soruya, "Bizim mesleğin asıl çekirdeği kaymakamlıktır" dedi. Valilik makamına kadar uzanan süreci de öğrencilerle paylaşan Vali Yazıcı, " Bu meslek fedakarlık gerektiriyor. Sorumluluğunuz büyük, her zaman vatandaşın yanında olmanız gerekiyor. Bu makam çözüm üretme makamı, dolayısıyla herkesi dinlemek zorundasınız. Mesai saati gözetmeksizin çalışmalısınız. Bizler, yasalarla belirlenen kurallar ve programlara uygun olarak halkımıza hizmet ederiz. Devlet kurumlarının uyumlu ve ahenkli bir şekilde işleyişinde valilerin koordinasyon görevi bulunuyor "şeklinde ifade etti.

Öğrencilere, eğitim hayatında başarı dileyen Vali Yazıcı, "Hayatta her kapıyı açan en büyük anahtar kendine güvenmektir. Kendinize değer verin. Moralinizi yüksek tutun ve kendinize güvenin. Hayalleriniz hedefiniz olsun, hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Şimdiden rotanızı çizin. İsterseniz her şeyi başarırsınız. Asla büyük hedeflerden ve okumaktan vazgeçmeyin. Kendinizi en iyi şekilde geleceğiniz için hazırlayın. Eve gidince anne babalarınıza bugün okula Vali geldi, sizlere selam söyledi ve bizimle kitap okudu, hep birlikte kitap okuyalım deyin" şeklinde konuştu.