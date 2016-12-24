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Balıkesir’de 5 Göçmenin Öldüğü Facianın Sorumlusu 5 Kişi Tutuklandı

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Balıkesir’de 5 Göçmenin Öldüğü Facianın Sorumlusu 5 Kişi Tutuklandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimi hafta yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir fiber teknenin alabora olması sonrasında...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimi hafta yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir fiber teknenin alabora olması sonrasında teknede bulunan 14 Afganistanlı göçmenden 4'ü çocuk 1'i kadın toplam 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda organizatör oldukları belirlenen 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğine bağlı ekipler; Ayvalık Maden Adası yakınlarında meydana gelen ve biri 8 aylık hamile bayan olmak üzere, 4 ü çocuk toplam 5 kişinin yaşamını yitirdiği ölümlü göçmen kaçakçılığı olayı ile ilgili gerçekleştirdikleri operasyonda Ş.K ve M.C. isimli organizatörler zanlılarını gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamanın ardından göçmen kaçakçılığı organizasyonunun İstanbul ayağı tespit edilerek, Afgan uyruklu göçmen şahısların sevkiyatının İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir güzergâhlarından Ayvalık'a getirildiği belirlendi.

Konu ile ilgili olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçilirken, göçmen şahısların Ayvalık'a getirilmesine yardımcı oldukları belirlenen T.E., K.A., A.O. , M.B.Y. isimli organizatör oldukları belirlenen şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

T.E., K.A., A.O. , ve M.B.Y. isimli organizatör şahıslar Ayvalık KOM Grup Amirliği görevlilerine teslim edilerek yapılan sorgularının ardından yargılanmak üzere Ayvalık Adliyesi'ne götürüldü.

Ş.K, M.C., K.A., A.O., ve M.B.Y. isimli 5 organizatör "Göçmen Kaçakçılığı - Olası Kastla Adam Öldürmek suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

T. A isimli şahıs ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Balıkesir’de 5 Göçmenin Öldüğü Facianın Sorumlusu 5 Kişi Tutuklandı

Balıkesir’de 5 Göçmenin Öldüğü Facianın Sorumlusu 5 Kişi Tutuklandı

Balıkesir’de 5 Göçmenin Öldüğü Facianın Sorumlusu 5 Kişi Tutuklandı

Balıkesir’de 5 Göçmenin Öldüğü Facianın Sorumlusu 5 Kişi Tutuklandı

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