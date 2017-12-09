Balıkesir’de 800 Bin Lira Değerinde Kaçak Midye Ele Geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasak bölgede toplandığı ve insan sağlığı için risk oluşturduğu bildirilen piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasak bölgede toplandığı ve insan sağlığı için risk oluşturduğu bildirilen piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan 8 ton kaçak midye ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılan ihbarı Ayvalık İlçe Tarım Müdürlüğü ile değerlendiren ekipler, 652 çuval (8 ton) midyenin yasak bölgede toplandığı ve insan sağlığı için risk oluşturduğu için el koydu. Maddi değeri 800 bin TL olan Akivades cinsi toplanan midyeler sahil güvenlik botuyla normal yaşam alanları olan denize bırakıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı yollarla haksız kazanç elde edilmek istenen her türlü suçla mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.