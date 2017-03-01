Balıkesir’de Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları

Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Murat Yeşilbaş, Akılcı İlaç Ulusal Eylem Planı programı kapsamında Balıkesir il genelinde çalışmalarını...

Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Murat Yeşilbaş, Akılcı İlaç Ulusal Eylem Planı programı kapsamında Balıkesir il genelinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen önemli sorunlardan biri olduğunun altını çizen Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Murat Yeşilbaş akılcı ilaç kullanımı ile ilgili, hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik bir çok çalışma sürdürdüklerini ifade ederek "Akılcı ilaç kullanımı, hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, kişisel gereksinimlerini karşılayan dozlarda, yeterli bir süre boyunca, kendilerine ve topluma en az maliyet ile kullanmaları olarak tanımlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre tüm ilaçların yarıdan fazlası uygunsuz kullanılmaktadır. Ülkemizde, doğru ilaç kullanımı konusunda farkındalığın oluşturulmasında hekim, eczacı ve bu konuda hizmet veren sektörün "Akılcı İlaç Kullanımı" konusunda toplum bilincini arttırmaya yönelik desteğinin bulunması önemlidir. Ülkemizdeki bulgular ise bu tahminin bizim için de geçerli olduğunu göstermektedir. Hangi ilacın kullanılacağına karar veren hekim, ilacı uygun şartlarda sağlayan eczacı ve ilacı uygulayan hemşire veya hasta, akılcı ilaç kullanımının sağlanmasında sorumluluk sahibi taraflardır. Akılcı olmayan ilaç kullanımı sonucunda; İlacın etkisiz yada kişinin sağlığını bozabilecek düzeyde etkisinde artış, antibiyotiklere karşı direnç gelişimi gibi olumsuz sonuçlar meydana gelebilir. Akılcı ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken gruplar vardır. Hekim tarafından reçete oluşturulurken, kişinin kronik hastalığı olup olmadığı, ilaç ve besin alerjisi olup olmadığı, kullanılmakta olan veya en son kullanılan ilaçlar gibi konularda hastalarını sorgulamaları gerekmektedir" dedi.

İlaçlar önerildiği gibi kullanılmalı

İlaçların kullanımı konusunda da görüşlerini dile getiren Dr.Yeşilbaş " İlaçların nasıl kullanıldığı, hangi dozda, hangi sıklıkta ne kadar süre ve saklama koşulları hakkında hasta bilinçlendirilmelidir. Doğru uygulamada ise aç veya tok kullanımı, kullanım süresi, kullanım zamanı, doz değişikliği önem kazanmaktadır. Ayrıca her ilacın dozaj şekli kullanım yolu aynı değildir. Kimi ilaçlar kırma, çiğneme yoluyla kimileri de suda yada başka bir sıvıda eritme şeklinde olabilir. Bunlara dikkat ederek ilacın alımı sağlanmalıdır. Uygun şekilde kullanılmayan ilaçlarda etkinlik azalabilir, İstenmeyen bozulma ürünleri oluşabilir, zehirlenme meydana gelebilir, yan etki görülme sıklığı veya şiddeti artabilir. Halk arasında yapılmakta olan en büyük hatalardan bir tanesi de kişinin kendi tedavisi için kullandığı ilacı yakınlarına tavsiye etmesidir. Balıkesir Kamu Hastaneler Birliği ve Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle ilimizdeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda eğitimler arkadaşlarımız tarafından sürdürülmektedir. Hastanelerde açılmış olan Akılcı İlaç Poliklinikleri ile hastalara kullandıkları tüm ilaçların etkileşimleri ve ilaç-besin etkileşimleri anlatılıp, etkileşimleri önlemek amacıyla ilaç takip çizelgesi oluşturularak hastalara önerilerde bulunulmaktadır" şeklinde konuştu.