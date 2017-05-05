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Balıkesir’de Atlı Okçuluk Festivali Başladı

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Balıkesir’de Atlı Okçuluk Festivali Başladı
İkinci Uluslararası Altın Ok, Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları Festivali Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde...

İkinci Uluslararası Altın Ok, Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları Festivali Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Korteje ünlü sinema sanatçısı Cemal Hünal da atıyla birlikte katıldı.

Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Altın Ok, Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları Festivali büyük kortej yürüyüşü ile başladı. Atlı sporcular, mehteran takımı, Tülü Tabaklar, Yörük ve Türkmenler Derneği üyeleri ve protokolün yürüyüşünü vatandaşlar büyük bir merakla izledi. Kortejde özellikle ünlü sinema sanatçısı Cemal Hünal'ın atı ile yer alması da büyük dikkat çekti. Vatandaşlar sinema sanatçısı Cemal Hünal'a sevgi gösterilerinde bulunarak, fotoğraf çekmek için yarıştılar. Diriliş dizisinin müziklerini yapan İrfan Gürdal ve Dombıra şarkısı ile ünlenen sanatçı Arslanbek Sultanbekov da kortejde yer aldı.

Bugün başlayan festival 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Şehirlerarası otobüs terminalinin yanında bulunan festival alanında yapılacak yarışmalar ve etkinlikler ile devam edecek. Yarışlar için yaklaşık bin kişilik tribün, atlar için hara ve gösterilerin yapılacağı alan hazırlandı. Gösteriler için stantlar ve Yörük çadırları kuruldu. Altın Ok, Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları Festivalinde Atlı okçuluk Alp stili yarışması, Yaya okçuluk yarışması, Atlı okçuluk Türk stili yarışması, Atlı okçuluk Kabak stili yarışması dışında Mas Güreşi, Mangala, Ponny biniş alanı, Yağlı güreş, İspanyol Atlı gösterisi, Kılıç Kalkan oyunu, Ortaçağ pazarı, Yörük Obaları, Aşık oyunları gösterimleri yapılacak ve Yöresel lezzetler tadılacak.

TRT'de ilgi izlenen Diriliş dizisinin oyuncuları Cem Uçan, Nurettin Sönmez, Melih Özdoğan, Hakan Serim Celal Al da son gün düzenlenecek etkinliklere katılacak.

Balıkesir’de Atlı Okçuluk Festivali Başladı

Balıkesir’de Atlı Okçuluk Festivali Başladı

Balıkesir’de Atlı Okçuluk Festivali Başladı

Balıkesir’de Atlı Okçuluk Festivali Başladı

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