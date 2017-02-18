Balıkesir’de Avukatlara Fetö Operasyonu

Balıkesir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 avukattan 5'i tutuklandı.

Balıkesir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 avukattan 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Balıkesir'de yürütülen soruşturmada 8 avukat gözaltına alındı. Balıkesir Emniyet Müdürülüğü'ne götürülen avukatların sorgusu sonrasında adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 8 avukattan M.K., M.A.A., T.A., A.Ç.,S.A. tutuklandı. Diğer 3 avukat için ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.