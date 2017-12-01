Balıkesir’de El Nusra Terör Örgütü Üyesi 2 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca El Nusra silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine dair yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan C.Z. ve A.U.H'nin emniyetteki sorgusunda Suriye'de oldukları süreçte terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.