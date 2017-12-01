  • BIST 103.984
  • Altın 160,621
  • Dolar 3,9270
  • Euro 4,6734
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 10 °C

Balıkesir’de El Nusra Terör Örgütü Üyesi 2 Kişi Tutuklandı

» »
Balıkesir’de El Nusra Terör Örgütü Üyesi 2 Kişi Tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca El Nusra silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine dair yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan C.Z. ve A.U.H'nin emniyetteki sorgusunda Suriye'de oldukları süreçte terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadın Sürücüden Arabasının Arkasına İlginç Pankart01 Aralık 2017 Cuma 08:28
  • Kadın Çantasında Uyuşturucu Hap Sevkiyatı01 Aralık 2017 Cuma 08:23
  • Hurdacılar Ve Kağıt Toplayıcıların Silahlı Kavgası Kamerada01 Aralık 2017 Cuma 08:23
  • Elektroşokla Gasp01 Aralık 2017 Cuma 08:23
  • Bağcılar’da 5 Dakikada 100 Bin Tl’lik Cep Telefonu Hırsızlığı Kamerada01 Aralık 2017 Cuma 08:23
  • Pakistan’da Silahlı Saldırı: 11 Yaralı01 Aralık 2017 Cuma 08:18
  • Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı01 Aralık 2017 Cuma 07:58
  • Balkondan Düşen Liseli Kız Hayatını Kaybetti01 Aralık 2017 Cuma 07:33
  • Kızılay’da Kafe Yangını01 Aralık 2017 Cuma 07:23
  • Kağıthane’de Gecekondu Alev Alev Yandı01 Aralık 2017 Cuma 05:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti