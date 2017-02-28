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Balıkesir’de Fetö’den Eski 15 Polis Tutuklandı

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Balıkesir’de Fetö’den Eski 15 Polis Tutuklandı
Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15 eski polis memuru tutuklandı.

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15 eski polis memuru tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile görevlerinden ihraç edilen ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 23 polis memuru ve 1. sınıf Emniyet Müdürü olmak üzere toplam 24 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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