Balıkesir’de İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Hanifi Zor (52) idaresindeki 45 DT 285 plakalı motosiklet, Ayvalık İlçe Müftülüğü önündeki yaya geçidinden ani çıkış yaptığı sırada Basri T. (18) yönetimindeki tescilsiz motosikletle çarpıştı. Kazada başını yere çarpan Hanifi Zor ağır yaralanırken, diğer motosiklet sürücüsü de kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Hanifi Zor'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.