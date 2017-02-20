  • BIST 88.588
  • Altın 144,127
  • Dolar 3,6217
  • Euro 3,8460
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 7 °C

Balıkesir’de İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

» »
Balıkesir’de İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Hanifi Zor (52) idaresindeki 45 DT 285 plakalı motosiklet, Ayvalık İlçe Müftülüğü önündeki yaya geçidinden ani çıkış yaptığı sırada Basri T. (18) yönetimindeki tescilsiz motosikletle çarpıştı. Kazada başını yere çarpan Hanifi Zor ağır yaralanırken, diğer motosiklet sürücüsü de kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Hanifi Zor'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobil Park Halindeki Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı20 Şubat 2017 Pazartesi 21:33
  • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga’nın Kaçırılmasına İlişkin Dava20 Şubat 2017 Pazartesi 21:23
  • Bursa’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı20 Şubat 2017 Pazartesi 21:08
  • Antalya’da Polis Evinde İntihar Etti20 Şubat 2017 Pazartesi 20:48
  • Elazığ’daki Fetö Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı20 Şubat 2017 Pazartesi 20:33
  • Otomobil Kırmızı Işıkta Duran Kamyona Çarptı: 1 Yaralı20 Şubat 2017 Pazartesi 20:23
  • 1,5 Yaşındaki Buğlem Bebek Yanarak Can Verdi20 Şubat 2017 Pazartesi 20:18
  • Kuyudan Kurtuldu, Kasaptan Kurtulamadı20 Şubat 2017 Pazartesi 20:13
  • Avukatların Fetö Davası Başladı20 Şubat 2017 Pazartesi 20:08
  • Fetö’den Gözaltına Alınan Eski 2 Savcı Ve Bir Hakim Tutuklandı20 Şubat 2017 Pazartesi 19:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti