Balıkesir’de İş İzdihamı...

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda 6 ay süreyle çalıştırılacak vatandaşlar, iş başvurusu için İŞKUR...

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda 6 ay süreyle çalıştırılacak vatandaşlar, iş başvurusu için İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Balıkesir'de 4 gün içinde yaklaşık 2 bin 500 başvuru oldu. Vatandaşlar iş başvurusu yapabilmek için sokaklarda form doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında İŞKUR tarafından işçi alımları tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında Balıkesir'de de binlerce kişi İŞKUR'a başvuruda bulundu. Balıkesir'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar 6 aylık çalışma programlarına katılmak için sokaklarda form doldurdu.

Balıkesir İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İŞKUR İl Müdürlüklerinin tüm kaynaklarıyla hareket geçtiğini söyledi. Bakanlık tarafından toplum yararına projeler kapsamında İŞKUR İl Müdürlüklerine önemli bir kaynak gönderildiğini ifade eden Balcı, "Bu kaynakla birlikte ilimizde yaklaşık bin 600 kişi toplum yararına projelerde 6 ay süreyle çalıştırılacak. Başvurular Pazartesi günü başladı ve cuma gününe kadar devam edecek. 5 günlük bir başvurumuz söz konusuydu. Süre kısa olunca bir sıkışıklık var gibi gözüküyor. Fakat her gün saat 3'de tüm başvuruları sonlandırıyoruz. Sabah saatlerinde yoğunluk oluyor" dedi.

Dört gün gibi kısa bir sürede yaklaşık 2 bin 500 başvuru aldıklarını belirten İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, başvuruların yaklaşık 3 bin 500 civarında tamamlanacağını söyledi. Proje kapsamında işe alınacak bin 600 kişinin farkı kurumlarda çalışacağını söyleyen Balcı, "400 kişi Büyükşehir belediyesinde, 545 kişi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalışacak. Bunun dışında Müftülük ve bir takım belediyelerimizde çalışacak vatandaşlarımız olacak. 100 kişi de Bandırma Koyunculuk Araştırmada çalışacak" dedi.

İşe alınacak vatandaşların çevre temizliği, düzenlemesi ile cami ve kuran kursu temizliği gibi işlerde çalışacağını belirten Balcı, "Bu vatandaşlarımıza 6 ay boyunca ücretleri İŞKUR tarafından asgari ücret düzeyinden ödenecek ve normal sigorta primleri de yatırılacak. Bir taraftan kamu hizmeti görülürken şehrimiz de daha yaşanabilir ve temiz bir çevreye sahip olacak. Ayrıca proje kapsamında vatandaşlarımıza da çalışma alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor" dedi.

Balıkesir'de şu an 700 civarında iş kaydının olduğunu söyleyen Balcı, "Biz, gelen vatandaşımızı sadece toplum yararına programlara değil, özel sektör konusunda da bilgilendiriyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürü ve İŞKUR il müdürü ile beraber Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Çalışma Bakanımızın çağrıları doğrultusunda ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Artı istihdamı, iş başı eğitim programlarını ve kurum aracıyla eleman almanın işverenlerimize sağlayacağı teşvikle faydaları ve yararları konusunda sunumlar gerçekleştiyoruz. İki ay içerisinde bin 680 civarında iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Bunların tamamında artı istihdamın katkılarını ve SGK teşviklerini anlatmaya çalıştık. Biliyorsunuz artı istihdam modelinde SGK primleri ve vergiler tamamen Devlet tarafından karşılanıyor. İş verene 773 TL civarında bir katkı sunulmuş oluyor. Bunun tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor" şeklinde konuştu.

Balıkesir İŞKUR İl Müdürlüğü olarak 15 bin artı istihdam taahhüdü verdiklerini söyleyen Balcı, "Bu artı istihdamın sağlanması konusunda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şubat ayında Ocak ayına göre işe yerleştirme oranımız yüzde 40 artmış vaziyette. Bunun daha da artacağını ümit ediyoruz. Özellikle turizm sezonunun yaklaşması ile birlikte artı istihdamın artacağını düşünüyoruz. Sanayi ile ilgili ilimizde önemli yatırımlar gerçekleşecek ve sanayi anlamında da önemli bir artış söz konusu olacak. Mesela Balıkesir'e bir Çağrı merkezi kurulması gündemde ve 300 kişi çalıştıracaklar. Bunlar ekonomimizde her şeyin yolunda gittiğini, iyiye bir gidiş olduğunu gösteriyor. Bu anlamda bizler de koşturmaya devam edeceğiz" şeklinde sözlerini sonlandırdı.