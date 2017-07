Balıkesir’de On Binler Sokağa Döküldü

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla tüm Türkiye'de gerçekleşen demokrasi yürüyüşü Balıkesir'de de on binlerce vatandaşın katılımıyla...

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla tüm Türkiye'de gerçekleşen demokrasi yürüyüşü Balıkesir'de de on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Balıkesir'de on binlerce vatandaş mehter takımı eşliğinde Ali Hikmet Paşa meydanından 15 Temmuz Demokrasi meydanına kadar yürüdü. Yürüyüş sonrası Balıkesir Valiliğinde 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleşti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı tarafından çekilen fotoğrafların da yer aldığı sergi protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Sergi açılışı sonrası devam eden program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Demokrasi Meydanında toplanan 7'den 70'e on binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehitler Köprüsündeki konuşmasını dev ekranlardan canlı olarak dinledi.

Erdoğan'ın konuşması sonrası Balıkesirlilere seslenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Türkiye'nin üzerindeki kara bulutların gittiğini belirterek, "15 Temmuz 2016 günü ülkemizin üzerine kara bulut gibi çöken gecenin birinci yıl yönümü için bir aradayız. Allah'a şükürler olsun ki o kara bulutlar bugün bembeyaz oldu. Allah bir daha böyle bir belayı bizlere ülkemize yaşatmasın. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. İşte 15 Temmuz'da şer'den bir hayır çıktı ve 15 Temmuz günü FETÖ terör örgütünün bir terör örgütü olduğu, milyonda bir ihtimal kalmadığı tescillenmiş oldu. Alçaklığın, hainliğin ayyuka çıktığı o hain darbe girişiminin başladığı 15 Temmuz akşamı gibi tam 1 yıl sonra yine aynı meydanlarda, aynı kalbi duygularla yine birlikteyiz. 15 Temmuz gecesi içimizden vurulduğumuz gecedir. Yıllarca içimizde yuvalanan, mayalanan FETÖ çetesinin kendi silahlarımızla can evimizden vurma teşebbüsüdür. Ve bu teşebbüsün sonunda Anadolu erdeminin galip gelerek zafer kazanmasının adıdır 16 Temmuz sabahı. Sizin gibi eşi benzeri bulunmayan bu milleti Türkiye'de kara geceyi ak bir güne erdirmiştir. Tüm milletimizle el ele, gönül gönüle sessizce haykırdık. Yenemediniz, başaramadınız ve başaramayacaksınız" şeklinde konuştu.

"FETÖ'cülere talimalatlar Balıkesir'den çıktı"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbecilere talimatların verildiği merkezlerden bir tanesinin de Balıkesir olduğunu söyledi.

Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı ve dönemin İçişleri Müsteşarı Selami Altınok'un komutanları arayarak darbeye karşı durulması talimatı verdiğini söyleyen Uğur, "O gece saat 22.30 civarlarında sayın Valim aradı ve "Ankara'dan bir misafirimiz var" dedi. Saat 11.15 gibi sayın Valimiz ile birlikte dönemin İçişleri Müsteşarı Selami Altınok beraber geldiler. Balıkesir askeri üsler olarak önemli bir yer. 9. Ana Jet Üssü var. 6 Ana Jet Üssü var. Zırhlı Tugay var. Ordonat Okulu var. Donanma Komutanlığı var. 6 tane üst rütbeli paşanın bulunduğu bir ilde yaşıyoruz. O gece Müsteşarımız ve sayın Valimiz sabaha kadar yapılması gerekeni yaptılar. Sayın Müsteşarımız bir taraftan 1.Ordu Komutanı ile görüşerek, "Hemen televizyona çıkın ve bu darbeyi desteklemediğinizi, darbenin yanında olmadığını açıklamanız lazım" diye konuşuyor. Valimiz de diğer komutanlarla görüşüyor. Tabi Balıkesir'de maalesef Jandarma Alayı Komutanı dahil üst düzey bütün rütbeli generaller ve paşalar dahil hiç biri darbeye karşı olduklarını ifade etmiyorlar. Hepsi anlamamazlıktan geliyor" dedi.

Konuşmalar sonrası Büyükşehir Belediyesine ait tüm araç ve iş makinaları ile askeri üstleri kapattıklarını söyleyen Uğur, "Askeriyelerin tüm giriş ve çıkışlarını ne kadar iş makinamız varsa dozerler, kamyonlar, tankerler ile kapattık. Hava üssündeki pistleri dahil kapattık" ifadelerini kaydetti.

Marmara Bölgesini 9. Ana Jet Üssü'nün kontrol altında tuttuğunu söyleyen Uğur, "Sayın Valimizin ve sayın Müsteşarımızın Ankara ve Eskişehir ile yaptığı görüşmeler neticesinde buradaki uçakların kalkışına izin verildi ve uçaklar Marmara'yı kontrol atına aldı" dedi.

Balıkesir'de demokrasi nöbeti devam ediyor.