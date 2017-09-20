Balıkesir’de Trafik Kazası: 1 Ölü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çanakkale-İzmir karayolunun Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Doyran Kavşağı yakınlarında Halil İbrahim Akkaya'nın (67) kullandığı 34 VY 0094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı ve takla attı. Halil İbrahim Akkaya takla atan araç içinde sıkıştı. Bölgeye ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve AKS ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk muayenede Akkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akkaya'nın cenazesi itfaiyenin uğraşları sonrasında sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.