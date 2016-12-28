Balıkesir’de Trafik Kazası: 1 Ölü

Balıkesir'de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak takla atan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Eski Kepsut yolunda meydana gelen kazada 10 BF 603 plakalı aracı ile seyir halinde bulunan Ahmet Kaymak, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Taklalar atan araçta sıkışan Ahmet Kaymak'ı itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkartırken, Kaymak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.