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Balıkesir’de Trafik Kazası: 2 Ölü

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Balıkesir’de Trafik Kazası: 2 Ölü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi Yemişlik mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Güney Çakır'ın kullandığı 10 YS 398 plakalı kamyon ile Hüseyin Sülün idaresindeki 10 BAV 08 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araçta bulunan Hüseyin Sülün ve yanında yolcu olarak bulunan Burak Gardaş, hurdaya dönen araçta sıkıştı. Edremit İtfaiye Gurup Amirliği AKS ekiplerinin çalışmaları sonrasında sıkışan iki kişinin cansız bedenleri araçtan çıkarıldı. Sülün ve Gardaş'ın hayatını kaybettiği kazada kamyon sürücüsü Güney Çakır ise hafif yaralandı.

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