Balıkesir’de Trafik Kazası 5 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan 3 yaralı itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 21.10 sıralarında Edremit'in Altınoluk Mahallesi Akçam Motel Kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa V. Yönetimindeki 34 LF 424 plakalı otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü Mustafa V., Ayfer V., Başak V. Yiğit V., ve Veli Ö. yaralandı. Araç içinde sıkışan 3 kişi Edremit İtfaiye Grup Amirliği AKS ekipleri tarafından yarım saatlik bir çalışma ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.