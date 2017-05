Balıkesir’de Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışmaları Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen İkinci Uluslararası Altın Ok, Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları...

Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen İkinci Uluslararası Altın Ok, Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları Festivali açılış kurdelesini Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Okçular Vakfı Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yılmaz ve ilçe belediye başkanları kesti. 16 Türk Devletinin bayrakları ile süslenen festival alanında her yaştan vatandaşlar adeta tarihte yolculuğa çıktı. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri Hıdırellez ateşine odun atarak alan kurulan büyük Otağ'ı gezdi. Burada Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur'a kaftan hediye edilerek giydirildi. Orta Çağ pazarını ve festival alanını gezen protokol üyeleri daha sonra ok atarak, atlı okçuların yarışlarını izledi.

Biz yörük torunuyuz

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Altın Ok Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Festivalinin 2. kez düzenlendiğini ifade ederek, "En önemli özelliği uluslararası olması. 15 ayrı ülkeden 32 tane kulüp katılıyor. Bu kulüplerle beraber yurt içinden de 300'e yakın atlı okçu ve yaya okçumuzun katıldığı bir festival. Katılım oldukça yüksek biz istiyoruz ki geleneksel sporlarımız yaşanır olsun. 2 sene önce festivali yine uluslararası yapmıştık, yarışmacılar var dı ama kendi yarışmacımız yoktu. Beni en çok sevindiren bizi mutlu eden en önemli konu o gün 5 tane yarışmacımızın şuan 100 tane bu bölgeden Balıkesir'in içinden Bandırma'dan, Altıeylül'den Karesi'den, Ayvalık'tan, Havran'dan atlı ve yaya okçumuzun katılıyor olması. Balıkesir'den 3 kulübümüz katılıyor, yurt içinden de katılan kulüp sayısının 15 olduğunu düşünürsek çok etkili. Bu yörenin geninde var. Biz yörüğüz, yörük torunuyuz. Balkanlardan sonra bölgemize Gürcü'sü, Manavı, Macir'i, Çerkez'i, Pomak'ı hepsi gelmiş biz bir millet olmuşuz. Aynı çatının altında yaşıyoruz, köylerimizde ki kozmo politik yapı tamamen buraya yansıyor. Her şey var orta çağ pazarı kadınların alışveriş yapabileceği, tarihi eserleri alabileceği evlerine aksesuar koyabilecekleri bir yer. Çocuklarımız atlara binebiliyorlar belki hayatlarında ilk kez ok atıyorlar. Aynı zamanda burada baktığınız zaman pain ball'un oklu versiyonu var. Çocuklarında , yetişkinlerinde zevk alacağı tam bir festival havası. Biz istiyoruz ki Karesi Kara İsa Beyliği'de, Karesi Beyliği olarak bu topraklara ismini vermiş. Ama yeni kurulan ilçemizin adı Karesi, Karesi kendini tanımlarken yağlı güreşimizle, atlı okçuluğumuzla geleneksel sporlarımızla hatırlanalım. İnşallah bu festival havası yüzyıllar boyunca devam edecek bir alt yapıyı oluşturduğumuzu düşünüyorum" dedi.