Balıkesir’in Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Balıkesir'in Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü.

Balıkesir'in Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü.

Yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Balıkesir'in Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde de etkili olmaya başladı. Dün gün boyu etkili olan sağanak yağmurun ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine doğru etkisini arttırdı. Kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürürken, işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Kar yağışı Dursunbey'in Alaçam dağlarında 10 santime kadar ulaştı. Dursunbey Belediyesi karla mücadele ekipleri gece saatlerinden bu yana çeşitli bölgelerde çalışmalar başlatırken, özellikle bugün akşam saatlerinde don uyarısı yapıldı.

Öte yandan, Balıkesir'in Kepsut ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Kızıloluk köyünde de kar yağışı etkisini gösterdi. Kepsut Belediyesi kar yağışı ile ilgili olarak teyakkuz durumuna geçti.