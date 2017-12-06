  • BIST 106.260
  • Altın 156,619
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5413
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Balıkesir’in Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

» »
Balıkesir’in Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü
Balıkesir'in Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü.

Balıkesir'in Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü.

Yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Balıkesir'in Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde de etkili olmaya başladı. Dün gün boyu etkili olan sağanak yağmurun ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine doğru etkisini arttırdı. Kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürürken, işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Kar yağışı Dursunbey'in Alaçam dağlarında 10 santime kadar ulaştı. Dursunbey Belediyesi karla mücadele ekipleri gece saatlerinden bu yana çeşitli bölgelerde çalışmalar başlatırken, özellikle bugün akşam saatlerinde don uyarısı yapıldı.

Öte yandan, Balıkesir'in Kepsut ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Kızıloluk köyünde de kar yağışı etkisini gösterdi. Kepsut Belediyesi kar yağışı ile ilgili olarak teyakkuz durumuna geçti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri’de Kar Yağışı Etkili Oldu06 Aralık 2017 Çarşamba 08:38
  • Salihli Belediye Meclisi Yılın Son Toplantısını Gerçekleştirdi06 Aralık 2017 Çarşamba 08:33
  • İşaret Diliyle Müzik Dinletisine Tam Not06 Aralık 2017 Çarşamba 08:33
  • Bayrampaşa’da Trafik Magandaları Bu Kez Halka Açık Otoparkta Sahneye Çıktı06 Aralık 2017 Çarşamba 08:33
  • Bakırköy’de Yıkılacağı Bahane Gösterilerek Elektrik, Su Ve Doğal Gazı Kesilen Binadaki Vatandaşlar Kış Günü Mağdur Oldu06 Aralık 2017 Çarşamba 08:28
  • Anaokulunun Kapsını Levye İle Kıran Hırsızlar Kamerada06 Aralık 2017 Çarşamba 08:23
  • Balıkesir’in Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü06 Aralık 2017 Çarşamba 08:18
  • Tuzluca’da Mevsimin İlk Karı Yağdı06 Aralık 2017 Çarşamba 08:18
  • Aile Eğitim Merkezi 23 Bin 805 Kişiye Danışmanlık Hizmeti Verdi06 Aralık 2017 Çarşamba 08:13
  • Hakkari’ye Askeri Sevkıyat06 Aralık 2017 Çarşamba 08:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti