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Balıkesirli Simge’nin Lys Başarısı

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Balıkesirli Simge’nin Lys Başarısı
Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi 12-E sınıfı öğrencisi Simge Sürer girdiği LYS sınavında TM3 bölümünde Türkiye 535.'si, TS2 bölümünde ise Türkiye 436.'sı...

Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi 12-E sınıfı öğrencisi Simge Sürer girdiği LYS sınavında TM3 bölümünde Türkiye 535.'si, TS2 bölümünde ise Türkiye 436.'sı olarak büyük bir başarıya imza attı.

Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi 12-E sınıfı öğrencisi Simge Sürer LYS sınavında elde ettiği puanlarla büyük bir başarıya imza attı. TM3 bölümünde Türkiye 535.'si, TS2 bölümünde ise Türkiye 436.'sı olan Simge Sürer'in en büyük hayali hukuk fakültesine gitmek. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra Simge'nin yakaladığı başarıyı ödüllendirmek isteyen Okul Müdürü Mutasım Ateş, müdür yardımcı, rehberlik öğretmeni okulda Simge'ye bir sürpriz yaptılar. Okul Müdürü Ateş Simge ve ailesini okula davet ederek Simge'ye bir hediye vererek başarılarının devamını diledi. Müdür Ateş "Öğrencimiz Simge'yi başarsından dolayı tebrik ediyorum. Bu konuda emeği geçen özellikle son sınıfa derse giren öğretmenlerimiz, rehber öğretmenimiz ve müdür yardımcımız baya bir çaba sarf ettiler. Öğrencilerimize Şubat tatilinde YGS kampı yaptılar. Bu kamp Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşti. Sabahları deneme sınavı, öğleden sonra soru çözümü akşamlarıda etüt şeklinde devam etti. Bu kampın faydasını gördüğünü öğrencilerimiz özellikle belirttiler. Ayrıca okulda kurslardan sonra deneme sınavları yapıldı. Bun sınavlarda da başarılar elde etti. Simge kızımızın bir başka özelliği de sadece okul kurslarına gelmesi ve başka bir kursa katılmaması. Bundan dolayı da okulumuzun kurslarının sürekli ve başarılı olması bizleri gururlandırdı ve mutlu etti. Bu başarının Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi tarafından gelecek yıllarda daha da arttırarak devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Sınavı gözünüzde büyütmeyin

Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi 12 – E sınıfı öğrencisi Simge Sürer sınavdan aldığı puanın kendisini çok mutlu olduğunu ifade ederek "Bu sene YGS, LYS'de en son TM3 puan türünde Türkiye'de 535. oldum. Ben Vakıf Üniversitesinde tam burslu hukuk okumayı düşünüyorum. Şuan ilk tercihim Yedi Tepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi sonrasında Bahçeşehir yada Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi istiyorum. Fazla tercih yapmayı istemiyorum zaten. Sınava girecek arkadaşlarım düzenli ve disiplinli çalışmanın yanı sıra kesinlikle telefon ve sosyal medyadan hepsinden ben uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Gözlerinde büyütmesinler üniversite sınavını. Ben ilk basamakta çok büyüttüm ama sonrasında gerçekten büyütülmemesi gerektiğini anladım. Dershaneye gitmedim sadece okulun kurslarına katıldım sadece hafta sonları dahil. Evden okula, okuldan eve gidip geldim. Evde oturunca 3 saat kalkmadan çalıştığım oluyordu. Günde ortalama 5 saat çalışıyorum ama bu süreye okulda çalıştığım zaman dahil değil" dedi.

Balıkesirli Simge’nin Lys Başarısı

Balıkesirli Simge’nin Lys Başarısı

Balıkesirli Simge’nin Lys Başarısı

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