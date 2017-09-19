Balıkesirspor Baltok - Kars 36 Spor Maçının Ardından

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında Balıkesirspor Baltok sahasında, Kars 36 Spor ile karşı karşıya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında Balıkesirspor Baltok sahasında, Kars 36 Spor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarda Kars 36 Spor 7-6 kazandı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Ziraat Türkiye 3. Tur müsabakasında Balıkesirspor Baltok'u 120 dakika sonrasında seri penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup eden Kars 36 Spor Teknik Direktörü Hüsnü Korkmaz, "İnananların başaracağını gösterdiğimiz için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Korkmaz, "Bu yaşamış olduğumuz sevinci, Türkiye'de yaşayan tüm Karslılara yaşatan yayıncı kuruluşa teşekkür ediyorum. İlkokula giden kızım var. Çok bir sevdiğim arkadaşıma "yarın Balıkesir'e gidiyoruz, bize dua edin" dedim. Arkadaşım da bu iş dua ile olmaz karşınızda TFF 1. Lig'in kuvvetli bir takımı var. Gidin tatil yapıp gelirsiniz dedi. Sağolsun arkadaşlar bu işe inandılar. Bu galibiyette emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyetimiz taraftarlarımıza armağan olsun. Balıkesirspor kulübüne de bize gösterdikleri misafirseverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah umdukları Süper Lig'e çıkarlar. Futbolu güzel kılan bu işte. Bölgesel Amatör Lig takımının TFF 1. Lig'in en iddialı takımını yenmesi. İnananların başaracağını gösterdiğimiz için çok mutluyum. Balıkesir halkına bize gösterdikleri sevgi için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök maç sonu açıklamasında, "Öncelikle rakip takımı tebrik ediyorum. Kendi sahanda çıkarken koparmasan rakibin direnci artıyor. Yarım saat içinde 2-3 gol bulup maçı koparacaksın. Takım halinde galibiyeti hak etmedik. Rakibimizin daha arzulu olması normal. Balıkesirspor'a karşı istekli oynadılar. Adamda atılınca eksik kaldık. Daha fazla istediler, daha fazla asıldılar. İstedikleri ortamı buldular. Elendiğimiz için çok üzgünüm. Oynayan oyuncularımızı oynatmak istedim. Balıkesirspor BAL takımına elenmemeliydi. Ama futbolun içinde böyle şeyler var" şeklinde konuştu.