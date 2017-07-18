  • BIST 105.972
  • Altın 140,885
  • Dolar 3,5296
  • Euro 4,0865
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 28 °C
  • Sinop 29 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 34 °C
  • Rize 31 °C
  • Trabzon 26 °C

Balıkesirspor’a Yeni Sponsor

» »
Balıkesirspor’a Yeni Sponsor
TFF 1.Lig takımlarından Balıkesirspor ile S.S.. Balıkesir Taşıyıcılar Kooperatifi (BAŞÖTKOP) arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

TFF 1.Lig takımlarından Balıkesirspor ile S.S.. Balıkesir Taşıyıcılar Kooperatifi (BAŞÖTKOP) arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Balıkesirspor tesislerinde düzenlenen imza töreni ile S.S.. Balıkesir Taşıyıcılar Kooperatifi (BAŞÖTKOP) Başkanı Erol Çetin ile Balıkesirspor Kulubü Başkanı Remzi Boncuk tarafından sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza törenine Balıkesirspor As Başkanları Emre Marmaralı ve Başar Atikbay'da hazır bulundu. Geçen sezon kırmızı beyazlı Balıkesirspor formasını terleten başarılı sporcu Cüneyt Köz'de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Cüneyt Köz Balıkesirspor ile yaptığı anlaşma ile geçmiş dönemdeki alacaklarında ve gelecek sezonlar için yapılan anlaşmalarda indirime gittiği öğrenildi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzle anlaşma aşamasında fedakarlık yaparak formamızı giymek için çaba sarfeden başarılı oyuncu, geçmiş dönemdeki alacaklarında ve gelecek sezonlar için yapılan anlaşmalarda indirime gitmiştir. Cüneyt Köz'e yaptığı fedakarlık için teşekkür ediyor, kırmızı beyazlı forma altında başarılar diliyoruz" denildi.

"Foxı Kampa katıldı"

Balıkesirspor'un Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı futbolcusu Foxı Kethevoama'nın vize meselesi çözülerek, Afyon'da yapılan 2.etap kampına katılarak, yardımcı antrenörler Muhammet Yılmaz ve Çağlar Aksaray'ın hazırladığı özel program dahilinde çalışmalarına başladı.

Balıkesirspor’a Yeni Sponsor

Balıkesirspor’a Yeni Sponsor

Balıkesirspor’a Yeni Sponsor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akif Çağatay Kılıç: "İnşallah Bugüne Kadar Aldığımız En Fazla Madalyayı Alacağız”18 Temmuz 2017 Salı 15:48
  • Bergama’dan Sessiz Motor’a Büyük Vefa18 Temmuz 2017 Salı 15:38
  • Göztepe, Sabri Sarıoğlu İle Görüştü18 Temmuz 2017 Salı 15:23
  • Kayserispor’da 3 İmza Birden18 Temmuz 2017 Salı 14:58
  • Micheal Eric, Darüşşafaka Basketbol’da18 Temmuz 2017 Salı 14:58
  • Evkur Yeni Malatyaspor’da Tesislerin Bakımına Başlandı18 Temmuz 2017 Salı 14:58
  • İnegölspor Topbaşı Yaptı18 Temmuz 2017 Salı 14:48
  • Beşiktaş, Çin’e Ulaştı18 Temmuz 2017 Salı 14:48
  • Osmangazili Sporcular Olimpiyatlarda Madalya Peşinde18 Temmuz 2017 Salı 14:48
  • Kırkpınar Başpehlivanı Balaban’dan Başkan Uğur’a Ziyaret18 Temmuz 2017 Salı 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti