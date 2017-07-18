Balıkesirspor’a Yeni Sponsor

TFF 1.Lig takımlarından Balıkesirspor ile S.S.. Balıkesir Taşıyıcılar Kooperatifi (BAŞÖTKOP) arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

TFF 1.Lig takımlarından Balıkesirspor ile S.S.. Balıkesir Taşıyıcılar Kooperatifi (BAŞÖTKOP) arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Balıkesirspor tesislerinde düzenlenen imza töreni ile S.S.. Balıkesir Taşıyıcılar Kooperatifi (BAŞÖTKOP) Başkanı Erol Çetin ile Balıkesirspor Kulubü Başkanı Remzi Boncuk tarafından sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza törenine Balıkesirspor As Başkanları Emre Marmaralı ve Başar Atikbay'da hazır bulundu. Geçen sezon kırmızı beyazlı Balıkesirspor formasını terleten başarılı sporcu Cüneyt Köz'de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Cüneyt Köz Balıkesirspor ile yaptığı anlaşma ile geçmiş dönemdeki alacaklarında ve gelecek sezonlar için yapılan anlaşmalarda indirime gittiği öğrenildi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzle anlaşma aşamasında fedakarlık yaparak formamızı giymek için çaba sarfeden başarılı oyuncu, geçmiş dönemdeki alacaklarında ve gelecek sezonlar için yapılan anlaşmalarda indirime gitmiştir. Cüneyt Köz'e yaptığı fedakarlık için teşekkür ediyor, kırmızı beyazlı forma altında başarılar diliyoruz" denildi.

"Foxı Kampa katıldı"

Balıkesirspor'un Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı futbolcusu Foxı Kethevoama'nın vize meselesi çözülerek, Afyon'da yapılan 2.etap kampına katılarak, yardımcı antrenörler Muhammet Yılmaz ve Çağlar Aksaray'ın hazırladığı özel program dahilinde çalışmalarına başladı.