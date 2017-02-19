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Balıkesirspor’da 5 Golle Gelen 3 Puan Coşkusu

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Balıkesirspor’da 5 Golle Gelen 3 Puan Coşkusu
TFF 1. Lig maçında Balıkesirspor, kendi sahasında ezelli rakibi Bandırmaspor'u 5 golle geçti.

TFF 1. Lig maçında Balıkesirspor, kendi sahasında ezelli rakibi Bandırmaspor'u 5 golle geçti.

Balıkesirspor 5 golle alınan 3 puan sevinci yaşadı. Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, "Balıkesirspor camiası olarak çok sevinçliyiz. Bugün hem iyi oynayıp hem de bunu skora yansıtınca keyfi daha bir farklı oluyor. Bandırmaspor'a geçmiş olsun diliyorum, Feyyaz hocanın istifasına çok üzüldüm. Balıkesirspor bugün hakettiği bir galibiyet aldı, maçın başından sonuna kadar üstünlüğünü korudu. Genç oyuncularımızı kazanmaya çalışıyoruz. Bugün hepsi de oldukça iyi oynadı" dedi.

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