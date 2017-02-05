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Balkan Türkleri'nin sorunu çözülüyor

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Balkan Türkleri'nin sorunu çözülüyor
Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Altuntaş, Balkanlarda yaşayan Türklerin en büyük sorunları arasından yer alan 'sosyal güvenlik, vatandaşlık, oturma ve çalışma izinleri' gibi sorunların giderileceğini söyledi

30 Ocak’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve 70 kişilik Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu heyetinin katılımıyla Balkan Türklerinin sorunlarının tartışıldığı çalıştayı değerlendiren Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Altuntaş, ilk toplantının olumlu geçtiğini söyledi.

Toplantıda bütün sorunların masaya yatırıldığını ifade eden Altuntaş, "2 gün boyunca bakanın başkanlığında bürokratlarla beraber konfederasyon olarak 70 kişilik bir heyetle çalıştaya katıldık. Balkanlarda yaşayan Türklerin sorunlarıyla ilgili ilk çalıştay oldukça verimli geçti. Bu çalıştayların ikinci ve üçüncüsünü İstanbul’da, dördüncüsünü de Bursa’da yapacağız. Bu toplantılar, en çok Balkan göçmenlerinin olduğu yerlerde yapılıyor. Biz burada 4 ana konuya değindik. Bakanlarda yaşayan Türklerin en büyük sorunları arasından yer alan 'sosyal güvenlik, vatandaşlık, oturma ve çalışma izinleri' konularıyla ilgili ayrıntılı sorun ve çözüm önerileri üstünde durduk "dedi. 

BAKANLIK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR 

Altuntaş şöyle devam etti; "Bakanlık yetkililerine sorunların gerekli bilgilerini verdik. Bunun sonunda bürokratlar gerekli yasal düzenlemeleri yaparak sorunların çözümü için Başbakanlık ve Cumhurbaşkanılığına sunulacak. Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan’da olan Türklerin aileleriyle olan bu sorunları yasal yönden çözmek üzere çok güzel bir çalıştay gerçekleştirdik. Daha sonra yapılacak olan çalıştayların da verimli geçmesini diliyorum” dedi. Altundaş, yapılacak 3'üncü çalıştayda da Balkan Türklerinin sorunlarının çözülmesine yönelik görüşlerini belirteceklerini sözlerine ekledi.

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