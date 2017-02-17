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Balkon Demirlerine Başı Sıkışan Çocuğu İtfaiye Ekipleri Kurtardı

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Balkon Demirlerine Başı Sıkışan Çocuğu İtfaiye Ekipleri Kurtardı
Koceeli'nin İzmit ilçesinde dördüncü katındaki evlerinin balkon demirlerine kafası sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin demirleri kesmesi...

Koceeli'nin İzmit ilçesinde dördüncü katındaki evlerinin balkon demirlerine kafası sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin demirleri kesmesi sonucu kurtarıldı.

Olay, İzmit Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi üzerinde bulundan 4 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. katta bulunan dairenin balkonunda oyun oynayan Doğa Coşkun adlı 4 yaşındaki çocuk, başını balkon demirlerinin arasına soktu. Daha sonra başını çıkarmayı başaramayan çocuk çığlık atarak ağlamaya başladı. Çocuğunun çığlıklarını duyan anne Serpil Coşkun da çocuğun başını sıkıştığı yerden çıkaramayınca 112 Acil Yardım Servisini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 yaşındaki çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Çocuğun zarar görmemesi için başına yastık koyarak önlem alan ekipler, demir kesme makası ile balkon demirlerini keserek minik Doğa'yı sıkıştığı yerden kurtardı. Balkon demirlerinden çocuğunu kurtaran anne Serpil Coşkun ise uzun süre oğluna sarıldı.

Sıkıştığı yerde korkudan ağlamaya başlayan ve kurtarılan 4 yaşındaki Doğa Coşkun, 112 ekiplerince yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Balkon Demirlerine Başı Sıkışan Çocuğu İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Balkon Demirlerine Başı Sıkışan Çocuğu İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Balkon Demirlerine Başı Sıkışan Çocuğu İtfaiye Ekipleri Kurtardı

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