Balkona Düşen Yavru Kuşu Şırıngayla Besliyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir veteriner evinin balkonuna düşen yavru kuşu şırıngayla besliyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir veteriner evinin balkonuna düşen yavru kuşu şırıngayla besliyor.

Niksar'da veterinerlik yapan Duran Kaya, evinde otururken balkondan bir ses geldiğini fark etti. Balkona baktığında yavru bir kuşun yerde yattığını gören Kaya, daha sonra yavru kuşu eve aldı. Bahçeden solucan toplayarak susamla karıştırıp kokteyl mama yapan Kaya, şırınga ile yavru kuşu besledi.

Veteriner Hekim Duran Kaya, muhtemelen başka bir kuşun yuvadan yavruyu aldığını ve götürürken balkona düşürdüğünü belirterek, "Çok küçük bir yavru bunun kuvöze konup beslenmesi ve sıcak tutulması lazım. Yavru kuşun yaşaması zor ama ben yine de elimden kadar onu beslemeye devam edeceğim" dedi.