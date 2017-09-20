  • BIST 105.324
  • Altın 146,469
  • Dolar 3,4727
  • Euro 4,1687
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 24 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 25 °C

Balkonda Oturan Yaşlı Adamın Suratına Kezzap Döküm Kaçtılar

» »
Balkonda Oturan Yaşlı Adamın Suratına Kezzap Döküm Kaçtılar
Adana'da, kimliği belirsiz iki kişi evinin balkonunda oturan yaşlı adamın suratına kezzap döküp kaçtı.

Adana'da, kimliği belirsiz iki kişi evinin balkonunda oturan yaşlı adamın suratına kezzap döküp kaçtı. Suratı yanan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi 60061 Sokak'ta müstakil evin balkonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Hüsnü Sabırlar evinin balkonunda oturup çevreyi izliyordu. Bu sırada motosikletli iki kişi Sabırlar'ın yanına geldi. Kimliği belirsiz iki kişiyi Sabırlar'ın suratına iki bardak kezzap dökerek motosiklete binip olay yerinden hızla kaçtı.

Yardım çığlıkları atan adamın imdadına komşuları yetişti. Komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Suratı yanan yaşlı adam Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren iki kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Piknik Ateşi Ormanı Yaktı20 Eylül 2017 Çarşamba 22:18
  • Balıkesir’de Trafik Kazası: 1 Ölü20 Eylül 2017 Çarşamba 22:18
  • Sivas’ta Fetö’den 3 Tutuklama20 Eylül 2017 Çarşamba 21:48
  • Çankırı’da Fetö’den 1 Tutuklama20 Eylül 2017 Çarşamba 21:38
  • Sevgilisinin Yanında Kedini Bıçakladı20 Eylül 2017 Çarşamba 21:38
  • Hediyelik Eşya Dükkanına Kaçakçılık Operasyonu20 Eylül 2017 Çarşamba 21:38
  • Otomobil Yayaya Çarptı20 Eylül 2017 Çarşamba 21:18
  • Otopark Görevlisi Darp Edildi20 Eylül 2017 Çarşamba 21:03
  • Şehitlerin Kanı Yerde Kalmadı, Öldürülen Terörist Üst Düzey Çıktı20 Eylül 2017 Çarşamba 20:53
  • Düzce’de Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 13 Yaralı20 Eylül 2017 Çarşamba 20:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti