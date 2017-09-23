Balkondan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Malatya'da 5. kattaki evlerinin balkonundan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Malatya'da 5. kattaki evlerinin balkonundan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, 5. kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düşen E.K.'nin düştüğünü fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan şahsı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan E.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.