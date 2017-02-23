'Ballıca Mağarası' ziyaretçilerini bekliyor

Tokat'ın Pazar İlçesi'nde bulunan ortalama 18 derece sıcaklığı, yüzde 54 nem oranı ve keşfedilmemiş bölümleriyle dikkati çeken Ballıca Mağarası'nın sağlık ve terapi merkezi haline getirilmesi için çalışma yürütülüyor

Tokat il merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar İlçesi'ne bağlı Ballıca Köyü'nde bin 85 rakımlı tepede bulunan Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor. Milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerin ilgisini çeken mağara, keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyor. Özellikle yurt içinden çok sayıda kişinin ziyaret ettiği mağara, ender rastlanan soğan sarkıtları ve içerisindeki oluşumlarla ziyaretçileri adeta büyülüyor.

TURİSTLERİN UĞRAK MEKANI

'Havuzlu, büyük damlataşlar, çamurlu, fosil, yarasalı, çöküntü, sütunlar, mantarlı ve yeni' ismini taşıyan salonları ziyarete açık olan mağara, astım hastaları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı durumunda. Tokat Valisi Cevdet Can, Ballıca Mağarası'nın turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaları anlattı. Ballıca'yı "Allah'ın yeryüzüne bahşetmiş nimetlerinin bir tanesi" olarak niteleyen ve "dünyanın 8. harikası" olarak tanımlayan vALİ Can, "Biz turizm açısından burayı 'Mağaraların kalbi Ballıca hayallerinizle baş başa' sloganı ile tanıtmak için gayret gösteriyoruz. 'Tefekkürünüzün zirvesini yakalamak istiyorsanız Ballıca Mağarası'na geliniz' diyoruz" diye konuştu.

Mağaranın özellikle sağlık turizmi açısından önemine değinen ve bu yönde çalışma yürütüldüğü aktaran Vali Can, "Dört mevsim ziyaret edilebilecek Ballıca Mağarası bir sağlık ve terapi merkezi olma noktasında Türkiye'nin en önemli şaheserlerinden bir tanesidir" ifadelerini kullandı. Ballıca Mağarası'nın yolunu asfaltladıklarını anlatan Vali Can, "Önümüzdeki yıllarda bu mağara 500-600 bin turisti rahatça ağırlayabilecektir. Ziyaretçilerin çoğunun sağlık ve terapi merkezinden yararlanacağını düşünüyoruz" dedi.