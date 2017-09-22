Balmumu Heykellere Yoğun İlgi

Sanat ve siyaset camiasından birçok ünlü ismin balmumu heykelleri Şişli'de gerçekleşen bir organizasyonla sergilendi.

Sanat ve siyaset camiasından birçok ünlü ismin balmumu heykelleri Şişli'de gerçekleşen bir organizasyonla sergilendi. Sergide balmumu heykelleri yoğun ilgi görürken, ziyaretçiler heykellerin hem fotoğraflarını çekti, hem de heykellerle "selfie" yaptı. Ünlü sunucu Berna Laçin ile kızı Ada Laçin, Berna Laçin heykelinin önünde keyifli anlar yaşadı.

Sanat ve siyaset camiasından birçok ünlü ismin balmumumdan yapılan heykelleri Şişli'deki ünlü bir AVM'de gerçekleşen organizasyonla ziyaretçilere sergilendi. Özdilek Vakfı'nın organizasyonu ile gerçekleşen etkinlikte Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile birlikte sanatçılardan Metin Akpınar, Berna Laçin ve daha birçok isim katıldı. Sergide sanat camiasından Şener Şen, Kemal Sunal, Tarık Akan ve Adile Naşit başta olmak üzere, daha birçok ünlünün heykelleri yer aldı. Siyaset camiasından Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Turgut Özal, Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun heykelleri sergilendi. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, dedesi İsmet İnönü'nün balmumu heykelinin önünde poz verdi.

Berna Laçin'in ile kızı Ada Laçin'in keyifli anları

Ünlü sunucu ve oyuncu Berna Laçin kendi heykelinin önünde kızı Ada Laçin'le birlikte poz verirken keyifli anlar yaşadı. Kendi balmumu önünde konuşan Berna Laçin, "Tuhaf bir duygu tabii. Demek ki ikizi falan olduğunda insan değişik duygulara kapılıyor. Üzerindeki elbise ve ayakkabı da benim. O yüzden iyice böyle kendimi görüyorum. O biraz daha açık renkli, ben biraz daha bronzum" dedi. Ünlü sunucunun kızı Ada Laçin ise, annesinin heykeli hakkında esprili bir yaklaşımda bulunarak, "Bayağı ikiz gibi duruyorsunuz, ama bir tane yeterdi yani" diye konuştu.

Öte yandan, sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, sevdikleri ve hayranlık duydukları isimlerin heykellerin hem fotoğraflarını çekti, hem de heykellerin yanına geçerek onlarla "selfie" yaptı.