Balon Turizmi 2018’de İzmir’e De Taşınıyor

Uluslararası birçok arenada Türkiye'nin tanıtımını üstlenen ve dünyaca ünlü markaların uçuşunu gerçekleştiren Bilge Ezel, Kapadokya'ya kazandırdıkları...

Uluslararası birçok arenada Türkiye'nin tanıtımını üstlenen ve dünyaca ünlü markaların uçuşunu gerçekleştiren Bilge Ezel, Kapadokya'ya kazandırdıkları balon turizmini şimdi İzmir'e de taşıyor. Ege'nin incisi İzmir, 35 ülkenin katılımıyla 2018'de balon festivaline hazırlanıyor.

Bu yıl 11. kez düzenlenecek olan İzmir Turizm Fuarı'nın konuk ili Peri Bacaları ve Sıcak Havalı Balonları ile ünlü Nevşehir oldu. Türkiye'de ilk defa balon turizmini 1987 yılında Kapadokya'ya kazandıran Bilge Ezel, balon turizmini şimdi de İzmir'e kazandırmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk balon pilotu İzmirli Bilge Ezel, balon turizmi ile Kapadokya'ya yılda 35 milyon euro turizm girdisi sağladıklarını belirterek, aynı etkiyi İzmir için gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

"Selçuk Balon Festivali 2018'de"

İzmir'i de dünyanın en ünlü balon merkezlerinden biri yapmayı hedeflediklerini, bu amaçla da Selçuk Efes Uluslararası Balon Festivali'ni 2018'de düzenleyeceklerini belirten Ezel, "Son 4 yıldır ülkemizde yaşanan bazı toplumsal olaylardan dolayı ertelemek zorunda kaldığımız, balon festival turizmini İzmir'e kazandırmak üzere çalışmalar sürdürmekteyiz. Her yıl geleneksel olarak İzmir'de bu organizasyonu gerçekleştirmek istiyoruz. İzmir'in marka şehir olma yolunda "Selçuk Efes Uluslararası Balon Festivali" ile büyük fırsat yakalamasını istiyoruz. İzmir'de tartışmaları bırakıp icraata geçilerek, marka şehir olgusunu gerçekleştirmeyi sağlamak tek amacımız" dedi.

"35 ülkeden 70'e yakın balon katılacak"

Selçuk Efes 1'inci Uluslararası Balon Festivali'ni her yıl geleneksel olarak düzenleyeceklerine işaret eden Bilge Ezel, "35 ülkeden 70'e yakın balonun katılacağı organizasyon, Türkiye'de bir ilk olacak. UNESCO kenti Selçuk Efes'te dünya balonları buluşacak. Türkiye'nin tanıtımı yanında bölgeye de ekonomik canlılık gelecek. Selçuk bölgesinde 14-15 bin geceleme 1,5 milyon katılımcı ve 1,5 - 2 milyar insana ulaşılacak. Selçuk'a maddi ve tanıtım değerleri ile sosyoekonomik değerler kazandıracak festival, istihdam da sağlayacak. Kentimizin kuzey ve güneyinde yaşayan halkımız ile diğer illerden gelecek katılımcılar ile 10 gün boyunca büyük bir coşku yaşanacak" diye konuştu.

"İzmir'de STK'ların desteğini görmek istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığının 3 yıl önce Selçuk Efes'te her yıl 3 ay boyunca bu organizasyonu gerçekleştirmek için yer tahsis ettiğini belirten Ezel, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün de desteklerini alıyoruz. Ancak İzmir'deki sivil toplum kuruluşlarından aynı desteği göremedik. İnşallah onların da desteğini alırsak İzmir'e büyük katkıları sağlayacağımızı düşünüyorum. Ekonomiye kattığımız değerin onurunu ve gururunu yaşarken, ayrıca ilgili mercilerden takdir bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Kapadokya'nın tanıtımına büyük katkılar sağladıklarını belirten Ezel, hükümetin balon ve hava taşımacılığı yapan firmalara destek vermesiyle daha iyi noktalara gelineceğini ifade etti.