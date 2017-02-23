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Balta, Yatırımları Yerinde İnceledi

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Balta, Yatırımları Yerinde İnceledi
DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Aydın'daki yatırımları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Aydın'daki yatırımları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Aydın'da yapımı devam eden projeleri yerinde kontrol eden DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, incelemelerde bulundu.

DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Bölge Müdür Yardımcısı İnan Gündüz, 211. Şube Müdürü Serkan Baştürk, kontrol teşkilatı ve firma yetkilileri ile birlikte, Koçarlı Bağarası Sulaması 1. Kısım İnşaatı, Çine Sulaması Drenaj Kanalı Yapım İşi, Aydın Çine Sulaması, Aydın Karpuzlu Hatip Kışla Göleti ve Sulaması, Aydın Karpuzlu Şenköy Göleti ve Sulaması inşaatı çalışmalarını yerinde incelediler. Firma yetkilileri DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta'ya çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundular.

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