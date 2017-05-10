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Balya’ Da Bilim Fuarı Açıldı

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Balya’ Da Bilim Fuarı Açıldı
Balıkesir'in Balya ilçesinde, Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu'nda Tübitak 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Balıkesir'in Balya ilçesinde, Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu'nda Tübitak 4006 Bilim Fuarı açıldı. Okulun salonundaki fuarın açılışını Kaymakam Fatih Topuz yaptı.

Tübitak 4006 Bilim Fuarı açılışına, Balya Belediye Başkan vekili Sefer Atak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç ve kurum amirleri ile veliler ve diğer okulların öğrencileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Osman Sözener,"Tübitak'ın desteğiyle bu yıl ilkini düzenlediğimiz Tübitak 4006 Bilim Fuarı'nın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır" dedi.

Bilim fuarına 10 araştırma ve 10 tasarım olmak üzere toplam 20 proje hazırlanmış ve 13 danışman öğretmen görev aldı. Fuarı gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç, Tübitak 4006 bilim fuarında yapılan çalışmalardan ötürü okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti. Bu tür çalışmaların genç beyinlerde bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağladığını belirtti. Kaymakam Fatih Topuz ise, ilçe de ilk defa gerçekleştirilen Tübitak 4006 Bilim Fuarında Zübeyde Hanım YBO okulunun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti belirtti. Öğrencilere seslenen Kaymakam Topuz," Yeryüzünde ki hiçbir icadın, buluşun sıfırdan var olmadığı ortadadır. Her çalışma mutlaka bir emek ve düşünce sonucunda ortaya çıkmıştır. Burada yapılan proje çalışmalarının her birinin ileride başarılı çalışmalarınıza atılacak büyük imzaların ilk basamağı olacağına inanıyorum" dedi.

Balya’ Da Bilim Fuarı Açıldı

Balya’ Da Bilim Fuarı Açıldı

Balya’ Da Bilim Fuarı Açıldı

Balya’ Da Bilim Fuarı Açıldı

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