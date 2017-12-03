Balya‘a Mevlid-i Nebi Farklı Kutlandı

Balıkesir'in Balya ilçesinde, "Peygamber Efendimizi anmadan geçen her saniye hayatımızda bir kayıptır." sloganıyla yola çıkan Balya İmam Hatip Ortaokulu...

Balıkesir'in Balya ilçesinde, "Peygamber Efendimizi anmadan geçen her saniye hayatımızda bir kayıptır." sloganıyla yola çıkan Balya İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, bu bağlamda Kaymakamı Fatih Topuz'u, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç'ı ve Müftü Zeki Ata'yı ziyaret etti. İlçedeki daire müdürlerine de Mevlid-i Nebi ziyaretinde bulunan öğrenciler takdir topladı.

Kaymakam Fatih Topuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç ve Müftü Zeki Ata, öğrencilere teşekkür ederlerken, küçük öğrenciler ziyaret ettikleri kurumların amir ve çalışlarının takdirleri ile karşılandı. İlçe müftüsü Zeki Ata, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (SAV)'in doğduğu geceyi de içinde barındıran Rebiyülevvel ayından bahsetti. Öğrencileri bu konuda aydınlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç "Peygamber efendimizin bizlere sunduğu bütün değerleri ve yol gösterici öğütlerini anlama, bu anlayışla yaşama ve yenilenme zamanıdır. Bu değerleri fark etmek ve onları bir davranış bilincine ve yaşanan bir hayat haline getirmek, temel hedefimiz olmalıdır." dedi. Kaymakam Fatih Topuz'da, Peygamberimizi anmak ve anlamak gerektiğinden bahsederek öğrencileri aydınlattı. Balya İmam Hatip Ortaokulunun gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler takdir toplarken, amirler öğrencilere teşekkür edip ikramlarda bulundu. Okul Müdürü Ahmet Kürcen'de etkinliği gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenler ile kendilerini kabul eden Kaymakam Fatih Topuz ve daire müdürlerine teşekkür etti.