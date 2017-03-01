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Banaz’ın Yeni Gerdanlığına İlk Kazma Vuruldu

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Banaz’ın Yeni Gerdanlığına İlk Kazma Vuruldu
Uşak'ın Banaz ilçesinde ses getirecek olan Banaz Çayı projesinde ilk kazma vurularak Banaz Çayı düzenlemesi resmen başladı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde ses getirecek olan Banaz Çayı projesinde ilk kazma vurularak Banaz Çayı düzenlemesi resmen başladı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde yaklaşık maliyeti 12 milyon liranın üzerinde olan Banaz Çayı düzenlemesi işleri başlatıldı. Başlatılan hafriyat çalışmalarına Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da eşlik ederek yerinde incelemelerde bulundu. Ana gövde ve köprü imalatlarının yapımına paralel olarak proje hattını çevreleyen rekreasyon alanlarının da yapımına başlanacağını ifade eden Başkan Arpacı şöyle devam etti; "Göreve geldiğimiz ilk günden beri öncelikli projelerimiz içerisinde yer alan Banaz Çayımızının düzenlenmesi projesi nihayet ihalenin kesinleşmesi üzerine yapım aşamasına geldi. Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'nun sayesinde İlçemiz adeta bir gerdanlığa kavuşacak. Mevcut köprünün yerine çok daha geniş bir köprü yapılacak. Bunun yanında 3 adet yay köprüsü ile iki yaka birbirine bağlanacak. Etrafında yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra vatandaşlarımızın hem spor yapmaları hem de hoşça vakit geçirmeleri için onlarca yapı inşa edeceğiz. Kafeteryaları ve spor alanları ile adeta bir cazibe merkezi haline gelecek olan Banaz Çayımız layık olduğu üzere hepimizin iftiharla seyredeceği bir güzelliğe kavuşacak. İhaleye göre inşaat süresi 570 gün, ancak biz çok daha kısa sürede tamamlanacağını düşünüyoruz. İlçemize bugüne kadar yapılan en büyük devlet yatırımı olan Banaz Çayı Düzenlemesini hayata geçirmemizde çok büyük katkıları olan başta Orman ve Su İşleri Bakanımız olmak üzere Devlet Su İşleri Teşkilatına şükranlarımı sunuyorum. Banaz Çayı Projemiz Banazımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Banaz’ın Yeni Gerdanlığına İlk Kazma Vuruldu

Banaz’ın Yeni Gerdanlığına İlk Kazma Vuruldu

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