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Bandırma Kırmızı Beylikdüzü’nü Konuk Ediyor

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Bandırma Kırmızı Beylikdüzü’nü Konuk Ediyor
Bandırma Kırmızı, Türkiye Basketbol Ligi 25. hafta karşılaşmasında, 28 Şubat Salı günü saat 18:00'de sahasında İstanbulspor Beylikdüzü takımını...

Bandırma Kırmızı, Türkiye Basketbol Ligi 25. hafta karşılaşmasında, 28 Şubat Salı günü saat 18:00'de sahasında İstanbulspor Beylikdüzü takımını misafir ediyor. Kırmızılı gençler, ligde Bandırma'da oynayacağı zorlu karşılaşmada seyircisinin desteğini bekliyor.

TBL 24. hafta karşılaşmasında deplasmanda Afyon Belediye takımı ile karşılaşan Bandırma Kırmızı, sahadan 79 - 82 galibiyetle ayrılmıştı. İstanbulspor Beylikdüzü ise kendi sahasında konuk ettiği Samsun BŞB Anakent takımını ise 91 - 86'lık skorla mağlup etmişti. Ligde Bandırma Kırmızı'nın başarılı oyuncusu Talat Alp Altunbey 12,7 sayı ortalaması ile Eray Akyüz ise 3,1 asist ortalamasını yakaladı. Tonye Frank Jekiri ise 9,7 ribaund ortalaması ile mücadele etti. Bandırma Kırmızı kendi sahasında oynayacağı önemli mücadelede seyircisinin desteğini bekliyor.

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