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Bandırma Şampiyonlarının Kupaları Başkan Uğur’dan

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Bandırma Şampiyonlarının Kupaları Başkan Uğur’dan
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "İmkan bizden oynamak sizden" sloganıyla başlattığı ve bu yıl 3.sü düzenlenen Mahalle Ligi Futbol Turnuvası devam...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "İmkan bizden oynamak sizden" sloganıyla başlattığı ve bu yıl 3.sü düzenlenen Mahalle Ligi Futbol Turnuvası devam ediyor. Bandırma'daki final karşılaşmalarını izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, turu geçen takımların ödül ve madalyalarını verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora olan ilginin artırılması amaçlanan ve kamu kurum ve kuruluşlarının da destek verdiği Mahalle Ligi Futbol Turnuvası bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. İl genelindeki 20 ilçe ve çok sayıda mahalleden 21 binin üzerinde gencin katıldığı turnuvada İl Şampiyonluk Final Müsabakalarına gelindi. Müsabakaların 1'nci turunun son maçları heyecanlı anlara sahne oluyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "İmkan bizden oynamak sizden" sloganıyla başlattığı ve bu yıl 3.sü düzenlenen Mahalle Ligi Futbol Turnuvası devam ediyor. Bandırma'daki final karşılaşmalarını izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, turu geçen takımların ödül ve madalyalarını verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvaya gençlerin ilginini büyük olduğunu söyleyen Başkan Uğur, "Bu yıl 3.sünü düzenlediğimiz turnuvaya 22 bin gencimiz katıldı. 20 ilçede 40 takım kendi arasında mücadele edip kendi arasında birinci çıkaracak. İl Şampiyonunu bu sene Londra'ya götürme sözümüz var. Uçak biletleri alındı. Turnuvadaki takımlarımıza başarılar diliyorum. Bunun yanında il genelinde 734 okulumuza, 15'er tane top veriyoruz. Çanta içerisinde. 5 voleybol, 5 basketbol, 5'de futbol topu " dedi.

Bandırma'da düzenlenen karşılaşmalarda Gençler kategorisinde İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yıldızlar kategorisinde ise Vecihibey Ortaokulu birincilik elde ederek final karşılaşmalarına katılmaya hak kazandır. Karşılaşmalar ardından düzenlenen törenlere Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, belediye meclis üyeleri, çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gençler kategorisinde birinci olan takımın ödül ve madalyalarını Kaymakam Yazar verirken, Yıldızlar kategorisinde birinci olan takımın ödüllerini de Başkan Uğur verdi. Tören sonunda turnuvaya katılan takımlar ile protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bandırma Şampiyonlarının Kupaları Başkan Uğur’dan

Bandırma Şampiyonlarının Kupaları Başkan Uğur’dan

Bandırma Şampiyonlarının Kupaları Başkan Uğur’dan

Bandırma Şampiyonlarının Kupaları Başkan Uğur’dan

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