Bandırma Üniversitesi Kampüs Projesi Açıklandı

Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi, "Merkez Yerleşke Kentsel Tasarım Yarışması" sonuçlandı.

Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi, "Merkez Yerleşke Kentsel Tasarım Yarışması" sonuçlandı.

"Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşke Kentsel Tasarım Yarışması" sonuçları Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle açıklandı. Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın da katıldığı törende konuşan Rektör Süleyman Özdemir, "İnşallah kısa zamanda burada çok hızlı bir şekilde Türkiye'nin en güzel yerleşkesinin inşaatı başlamış olacak. Maksadımız, zengin tarihi ve kültürel birikime sahip ve jeopolitik olarak önemli bir kavşak olma niteliği taşıyan bir şehirde kurulmuş olan üniversitemizi, uluslararası itibare sahip, bölgemizin kalkınmasında lokomotif görevi üstlenen, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyduğu bir üniversite yapmaktır" dedi.

Yarışma süreci hakkında da bilgi veren Rektör Özdemir, "Yarışmaya büyük ilgi oldu. Bine yakın şartname üniversite web sitemizden indirildi. Yarışma alanını gören adaylardan 32 adet proje üniversitemize ulaştı. Kalkınma Bakanlığı'nın 2017 yılı yatırım planında yer alan 3 adet proje merkezi derslik, öğrenci yaşam merkezi ve kapalı spor salonudur. Bu 3 adet yatırım projesi, yarışmanın sonuçlanması ile 1.'lik ödülüne layık görülen müellife uygulama projesi olarak hazırlattırılacak, arkasından yapım süreci için ihale edilecek. Bu 3 binanın ihale sürecinin Eylül-Ekim gibi başlatılıp, önümüzdeki yıl sonunda hızlı bir şekilde bitirilerek hizmete açılması için çalışmalarımız sürmektedir. 2018 yılının ilk çeyreğinde de en az 3 yeni binamızın daha ihalelerinin yapılması planlanmaktadır. Böylece bir yıl içerisinde 6 binamızın ihaleleri yapılmış ve inşaatları başlamış olacak. Her yıl ortalama 3 yeni binanın ilave olmasıyla, yerleşkemizin 8-10 yıllık bir süre içerisinde büyük ölçüde tamamlanmasını ümit ediyoruz" dedi.