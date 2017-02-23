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Bandırma’da 15 Temmuz Programı

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Bandırma’da 15 Temmuz Programı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği, Anadolu Lisesi ile Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinin hazırladığı 15 Temmuz Demokrasi Zaferi...

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği, Anadolu Lisesi ile Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinin hazırladığı 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı Barış Manço Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Kaymakam Günhan Yazar, Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Yrb. Recep Cansu, Ticaret Borsa Halit Sezgin, okul ve daire müdürlerinin katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

15 Temmuz gecesi Ankara'da şehit olan Bandırmalı Veteriner Hekim Ramazan Konuş'un eşi öğretmen Hacer Konuş yaptığı konuşmada, o gece yaşadıklarını ve eşinin şehit olma anını anlattı. Davetlilere duygulu anlar yaşatan Hacer Konuş'a kaymakam çiçek verip, eşi adına ondan helallik istedi.

Düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Bandırma Anadolu Lisesi öğrencisi Betül Işık'ın okuduğu şiirin ardından, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi adıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi. Şiirler okunan program 15 Temmuzu anlatan drama ile sona erdi.

Bandırma’da 15 Temmuz Programı

Bandırma’da 15 Temmuz Programı

Bandırma’da 15 Temmuz Programı

Bandırma’da 15 Temmuz Programı

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