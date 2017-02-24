Bandırma’da Ev Yangınları

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki ayrı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki ayrı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Paşabayır Mahallesi Mehmetçik Caddesi ve 100. Yıl Mahallesi 1508 Sokak'taki ikametlerde yangın çıktı. Yangınlara müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, küçük çaplı her iki yangını da kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangınlar maddi hasarla atlatılırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.