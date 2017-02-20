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Bandırma’da Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı

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Bandırma’da Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, FETÖ soruşturması kapsamında iş dünyasına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, FETÖ soruşturması kapsamında iş dünyasına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla yürütülen operasyonlarda 26 şüpheliden 20'si gözaltına alındı. 15 Temmuz FETÖ / PDY darbe girişimi sonrasında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Bandırma İş Adamları Derneği (BANİAD) yönetiminde görev alan 26 kişiden 20'si gözaltına alındı. 6 kişinin ise firari olduğu öğrenildi.

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