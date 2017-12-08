Bandırma’dan Abd’ye Kudüs Tepkisi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 26 sivil toplum kuruluşu Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 26 sivil toplum kuruluşu Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması protesto edildi. Basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen Bandırma Şube Başkanı Önder Turhan okudu. Her geçen gün İslam coğrafyası küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevriliyor diyen Önder Turhan, "İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık büyük İsrail projesi çerçevesinde işgal altına alınmıştır. İslam'ın ilk kıblesinde dahi ezan-ı Muhammedi'nin yasaklanması, son olarak da Kudüs'ün işgalci Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyoruz" dedi.

Ak Parti ilçe Başkanı Alp Bostancı da topluluğa hitap ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını iletti. Okunan şiirler, atılan sloganların ve duanın ardından protesto sona erdi.