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Bandırmalı Gazeteciler Artvin’in Konuğu Oldu

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Bandırmalı Gazeteciler Artvin’in Konuğu Oldu
Bandırma Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteciler İçişleri Bakanlığı ile ortak yürüttükleri "Basın ve Kamuoyu Oluşturma Platformu" projesi kapsamında...

Bandırma Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteciler İçişleri Bakanlığı ile ortak yürüttükleri "Basın ve Kamuoyu Oluşturma Platformu" projesi kapsamında Artvin'i ziyaret ettiler.

Proje kapsamında Trabzon, Rize ve Artvin'de bir takım ziyaretlerde bulunan Bandırma Gazeteciler Cemiyeti mensuplarına Artvin Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliği yaptı.

Gazetecilerin bir araya geldiği yemeğe, Artvin Vali Yardımcısı Ertuğrul Örnek, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan, Bandırma Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaan Bingül, Artvin'deki yerel ve ulusal basın mensupları, STK'lar ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

"Artvin sadece kendine benzer"

Bandırmalı gazetecilere ev sahipliği yapan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe yaptığı konuşmada, "Artvin yolun bittiği yer aslında her yer kendine benzer ama Artvin sadece kendine benzer. Artvin'de değişimde, dönüşüm de geç başlıyor. Ama bunu dezavantaj olarak görmeyelim. Bazen sizden önce sizin yapmaya çalıştığını yapan insanların tecrübelerini kullanmak gibi şansa da sahipsiniz" dedi.

Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan Bandırma Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaan Bingül'e gezi için Artvin'i de tercih ettikleri için teşekkür ederek "İlimize geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Buradan dönüşte ilimiz Artvin'i gazetelerinizde yer alıp, tanıtırsanız çok memnun olurum. Bu iki günlük süreç içerisinde bir gezimiz olacak tabi bu geziden memnun olmanız bizleri de çok memnun edecek" diye konuştu.

Alkan'ın konuşmalarının ardından Bandırma Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaan Bingül de "İçişleri bakanlığının organze ettiği 6 günlük Trabzon, Rize ve Artvin gezisi vardı. Uçaktan indiğimizden itibaren müthiş bir doğa ama onun da ötesinde sizin gibi güzel insanlar tanımaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin 2 gün süren ziyaretinde Artvin'in Şavşat ilçesine gezi düzenlendi. Şavşat Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından Hükümet Konağı önünde halk oyunları gösterileri ile karşılanan gazeteciler daha sonra Şavşat'ın turizm mekanlarından olan Karagöl'ü ziyaret etti. Son gün Artvin Merkez'de bulunan dünyanın en büyük Atatürk Heykelini ziyaret eden gazeteciler buradan kendi şehirlerine gitmek üzere yola çıktı.

Bandırmalı Gazeteciler Artvin’in Konuğu Oldu

Bandırmalı Gazeteciler Artvin’in Konuğu Oldu

Bandırmalı Gazeteciler Artvin’in Konuğu Oldu

Bandırmalı Gazeteciler Artvin’in Konuğu Oldu

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