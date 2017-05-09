  • BIST 93.833
  • Altın 141,344
  • Dolar 3,5683
  • Euro 3,8990
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 17 °C

Bandırmalı Öğrenciler Avrupa’ya Gidiyor

» »
Bandırmalı Öğrenciler Avrupa’ya Gidiyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Akşemsettin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri AB Erasmus Projeleri çerçevesinde Avrupa'ya gidecek.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Akşemsettin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri AB Erasmus Projeleri çerçevesinde Avrupa'ya gidecek.

Akşemsettin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri AB Erasmus Projeleri çerçevesinde Avrupa'ya gidecek. Okul Müdürü Levent Obuz "Bandırma Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Erasmus "Mesleki Eğitim Öğrenci Hareketliliği Projemizi gerçekleştiriyoruz. Ortağı olduğumuz Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerine Avrupa Birliği'nde Tıp Bilişimi Yeterlilikleri kazandırılması. Proje sahibi olduğumuz "Avrupa Birliği'nde Geriatrik Hasta Hizmetleri Stajı olmak üzere iki ayrı projeyi yürütmenin gurunu yaşıyoruz" dedi.

Obuz, proje kapsamında Balıkesir Karesi Atatürk MTAL ve İstanbul Şişli Hamidiye Eftal MTAL'in yerel ortakları olduğunu belirterek, "Okulumuzun ortağı olduğu ve sahibi olduğu 2 ayrı Avrupa Birliği Erasmus + Mesleki Eğitim Projesi kapsamında okulumuzdan Hemşirelik, ATT ve Anestezi alanlarından toplam 40 öğrencimiz, 5 öğretmen ve 3 idarecimizin eşliğinde 2'şer haftalık periyotlarla 2017 Nisan -Mayıs aylarında Macaristan-Çek cumhuriyeti ve Almanya'da eğitim ve yurt dışı staj faaliyetine katılacaklar. Projenin amacı mesleki eğitim alan öğrencilerin alanlarındaki AB uygulamalarını yerinde görüp öğrenerek ülkemizle kıyaslama fırsatı yakalamalarını sağlamak" şeklinde konuştu.

Bandırmalı Öğrenciler Avrupa’ya Gidiyor

Bandırmalı Öğrenciler Avrupa’ya Gidiyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunceli Ve Bingöl İçin Fırtına Uyarısı09 Mayıs 2017 Salı 09:38
  • Bandırmalı Öğrenciler Avrupa’ya Gidiyor09 Mayıs 2017 Salı 09:33
  • Ara Eleman Sıkıntısını Yurt Dışı İle Aşacaklar09 Mayıs 2017 Salı 09:33
  • Ardahan’da Evginler 1943’ün Açılışı Yapıldı09 Mayıs 2017 Salı 09:33
  • Medaş Genel Müdürü Uçmazbaş’tan Başkan Tutal’a Ziyaret09 Mayıs 2017 Salı 09:33
  • Osmaniye’de Elektrik Kesintisi09 Mayıs 2017 Salı 09:33
  • Kayseri Osb Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan’dan Berat Kandili Mesajı09 Mayıs 2017 Salı 09:28
  • Hatay’ın 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi09 Mayıs 2017 Salı 09:28
  • 55 Yıldır Şapka Dikiyor09 Mayıs 2017 Salı 09:28
  • Mersin’in 7 İlçesinde Elektrik Kesintisi09 Mayıs 2017 Salı 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti