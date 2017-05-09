Bandırmalı Öğrenciler Avrupa’ya Gidiyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Akşemsettin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri AB Erasmus Projeleri çerçevesinde Avrupa'ya gidecek.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Akşemsettin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri AB Erasmus Projeleri çerçevesinde Avrupa'ya gidecek.

Akşemsettin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri AB Erasmus Projeleri çerçevesinde Avrupa'ya gidecek. Okul Müdürü Levent Obuz "Bandırma Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Erasmus "Mesleki Eğitim Öğrenci Hareketliliği Projemizi gerçekleştiriyoruz. Ortağı olduğumuz Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerine Avrupa Birliği'nde Tıp Bilişimi Yeterlilikleri kazandırılması. Proje sahibi olduğumuz "Avrupa Birliği'nde Geriatrik Hasta Hizmetleri Stajı olmak üzere iki ayrı projeyi yürütmenin gurunu yaşıyoruz" dedi.

Obuz, proje kapsamında Balıkesir Karesi Atatürk MTAL ve İstanbul Şişli Hamidiye Eftal MTAL'in yerel ortakları olduğunu belirterek, "Okulumuzun ortağı olduğu ve sahibi olduğu 2 ayrı Avrupa Birliği Erasmus + Mesleki Eğitim Projesi kapsamında okulumuzdan Hemşirelik, ATT ve Anestezi alanlarından toplam 40 öğrencimiz, 5 öğretmen ve 3 idarecimizin eşliğinde 2'şer haftalık periyotlarla 2017 Nisan -Mayıs aylarında Macaristan-Çek cumhuriyeti ve Almanya'da eğitim ve yurt dışı staj faaliyetine katılacaklar. Projenin amacı mesleki eğitim alan öğrencilerin alanlarındaki AB uygulamalarını yerinde görüp öğrenerek ülkemizle kıyaslama fırsatı yakalamalarını sağlamak" şeklinde konuştu.