Bandırma’nın Ciğerleri Yeniden Hayat Buldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin en önemli alanlardan olan General Balcı Çamlığı, 5 aylık düzenleme çalışmasının ardından yeniden açılacak.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin en önemli alanlardan olan General Balcı Çamlığı, 5 aylık düzenleme çalışmasının ardından yeniden açılacak.

Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait olan General Balcı Çamlığı bir süre önce üs kullanım hakkı olarak Bandırma Belediye Başkanlığı'na devredilmişti. Belediye, bir dizi çalışmanın ardından çamlığı yeniden halka açmaya hazırlanıyor. Çamlık içerisindeki ağaçların bakımlarının yapıldığı, basketbol ve futbol sahalarının yanı sıra 3 kilometrelik yürüyüş yolunun yapıldığı bildirildi.

Bandırma Belediyesi yetkilileri, "General Balcı Çamlığı'na şu ana kadar biri kumlu, bir tanesi plastik zeminli olmak üzere 2 adet çocuk parkı yapıldı. 2 ayrı bölgeye fitness aletleri yerleştirildi. Yeni yürüyüş yolları açıldı. Mavi zeminden oluşan bir bisiklet yolu ve yolun ışıklandırılması yapıldı. Birer adet basketbol sahası, voleybol sahası, minyatür çim futbol sahsı, tenis kortu ve çocuklarımızın oynayabileceği şekilde satranç alanı yapıldı. Kafeterya ve tuvalet yapılıyor. O bölgeye sürekli çamlığın işleri ile ilgilenecek park ve bahçe görevlisi 2 personel tahsis edilecek. Eksik olan alanlara ve yol kenarlarına yetişmiş ağaçlar dikilecek ve çiçekler ekilecek" dedi.