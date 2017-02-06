  • BIST 87.358
  • Altın 145,667
  • Dolar 3,6864
  • Euro 3,9578
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Bandırma’nın Ciğerleri Yeniden Hayat Buldu

» »
Bandırma’nın Ciğerleri Yeniden Hayat Buldu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinin en önemli alanlardan olan General Balcı Çamlığı, 5 aylık düzenleme çalışmasının ardından yeniden açılacak.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin en önemli alanlardan olan General Balcı Çamlığı, 5 aylık düzenleme çalışmasının ardından yeniden açılacak.

Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait olan General Balcı Çamlığı bir süre önce üs kullanım hakkı olarak Bandırma Belediye Başkanlığı'na devredilmişti. Belediye, bir dizi çalışmanın ardından çamlığı yeniden halka açmaya hazırlanıyor. Çamlık içerisindeki ağaçların bakımlarının yapıldığı, basketbol ve futbol sahalarının yanı sıra 3 kilometrelik yürüyüş yolunun yapıldığı bildirildi.

Bandırma Belediyesi yetkilileri, "General Balcı Çamlığı'na şu ana kadar biri kumlu, bir tanesi plastik zeminli olmak üzere 2 adet çocuk parkı yapıldı. 2 ayrı bölgeye fitness aletleri yerleştirildi. Yeni yürüyüş yolları açıldı. Mavi zeminden oluşan bir bisiklet yolu ve yolun ışıklandırılması yapıldı. Birer adet basketbol sahası, voleybol sahası, minyatür çim futbol sahsı, tenis kortu ve çocuklarımızın oynayabileceği şekilde satranç alanı yapıldı. Kafeterya ve tuvalet yapılıyor. O bölgeye sürekli çamlığın işleri ile ilgilenecek park ve bahçe görevlisi 2 personel tahsis edilecek. Eksik olan alanlara ve yol kenarlarına yetişmiş ağaçlar dikilecek ve çiçekler ekilecek" dedi.

Bandırma’nın Ciğerleri Yeniden Hayat Buldu

Bandırma’nın Ciğerleri Yeniden Hayat Buldu

Bandırma’nın Ciğerleri Yeniden Hayat Buldu

Bandırma’nın Ciğerleri Yeniden Hayat Buldu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Işın: “Pkk Kürtleri Dinsizleştirmek İstiyor”06 Şubat 2017 Pazartesi 17:38
  • Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü Dara, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz’ı Ziyaret Etti06 Şubat 2017 Pazartesi 17:38
  • Daka Personellerinin Toplu İş Sözleşmeleri İmzalandı06 Şubat 2017 Pazartesi 17:38
  • Rektör Gür’den İadeyi Ziyaret06 Şubat 2017 Pazartesi 17:33
  • Afyonlu Minibüsçüler Referandumda “Evet” Diyecek06 Şubat 2017 Pazartesi 17:33
  • Gso Ve Nakliyeciler Odasın’dan Gto Yönetim Kuruluna Ziyaret06 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Devrek Baston Satış Merkezi Projesi Onaylandı06 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Elite World, Sevgililer Gününe Hazır06 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • Malatya Valisi Mustafa Toprak:06 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • Gevaş Belediyesinden Karla Mücadele Çalışması06 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti